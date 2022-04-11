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Коронавірус у Китаї вплинув на ціни на нафту – що відбувається на ринку

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Коронавірус у Китаї вплинув на ціни на нафту – що відбувається на ринку

Ціна на нафту впала у понеділок, 11 квітня 2022 року. Падіння вартості спровокували коронавірус у Китаї та запровадження карантину.

Фіксується зниження ціни до понад 2%, зокрема вартість нафти марки Brent впала на 2,31% – до $100,43 за барель. Ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate здешевшали на 2,47% – до $95,83 за барель.

На ціні відобразилося падіння попиту на пальне через спалах коронавірусу в Китаї, зокрема в Шанхаї. Там діють суворі карантинні обмеження – люди не можуть виходити на вулицю, їздити.

Водночас зняття обмежень поки що не передбачається, оскільки це може призвести до ще більшого поширення коронавірусу та колапсу медичної системи.

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Ситуація на ринку пропозиції більш оптимістична – минулого тижня члени Міжнародного енергетичного агентства, зокрема США, взяли зобов’язання вивільнити до 240 млн барелів нафти протягом наступних шести місяців, це прибрало деякі побоювання щодо браку пропозиції. Раніше через побоювання нестачі пропозиції ціна зростала.

На ринку нафти позначилася ситуація в Україні, зокрема повномасштабне вторгнення Росії. Через це деякі країни відмовилися від купівлі російської нафти.

Джерело: Business Insider

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Фото: Depositphotos

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