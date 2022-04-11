У понеділок, 11 квітня, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу зберуться на засідання в Люксембурзі, ключовою темою якого буде ситуація довкола України.

Про це поінформував у коментарі журналістам високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Він зробив заяву перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ (Foreign Affairs Council).

Боррель зазначив, що доповість очільникам МЗС про свою нещодавню поїздку до Києва, яку він здійснив разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

– Ми знову збираємося обговорювати Україну. Я доповім Раді міністрів закордонних справ про поїздку до України… Ми стали свідками того, що там відбувається, жорстокої агресії російських військ проти мирного населення. Ми повернулися дійсно вражені після побаченого, – зазначив Боррель, закликавши журналістів їхати до Києва та побачити все на власні очі.

Глава дипломатії ЄС уточнив, що на сьогоднішньому засіданні міністри обговорять, як можна ще більше підтримати український народ, а також як Євросоюз може підтримати Міжнародний кримінальний суд, що займається розслідуванням воєнних злочинів РФ проти України.

Боррель запевнив, що ЄС надаватиме всю можливу підтримку як українським прокурорам, так і прокурорам Міжнародного кримінального суду.

Відповідаючи на запитання, чи готовий ЄС розглянути запровадження нафтового ембарго проти РФ, Боррель запевнив, що міністри сьогодні обов’язково обговорять нові антиросійські санкції.

– Санкції завжди на столі. Обговорювати Україну – це, безперечно, обговорювати ефективність наших санкцій… Звичайно, міністри обговорять, які наступні кроки, – наголосив глава дипломатії ЄС, не уточнивши, чи йтиметься про нафтове ембарго.

Боррель також повідомив, що війна за Донбас може посилитися вже в найближчі дні.

– Боюся, що російські війська концентруються на сході для наступу на Донбас. Ми дуже добре це усвідомлюємо. Боюся, що найближчими днями війна на Донбасі посилиться, – заявив він.

Боррель висловив думку, що всім у світі доведеться зіткнутися з наслідками повномасштабної війни в Україні – у вигляді підвищення цін на енергоносії та продовольство. А тому голови МЗС країн ЄС сьогодні також обговорять кроки з протидії можливій економічній кризі.

Днями Євросоюз затвердив п’ятий пакет санкцій проти РФ. Він містить заборону на купівлю російського вугілля та доступ російських суден до портів ЄС, а також заборону експорту та імпорту низки товарів.

До пакету санкцій ЄС потрапили понад 200 громадян РФ, а також низка російських банків та промислових і транспортних компаній.

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Джерело: European Union External Action