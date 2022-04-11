На виборах у Франції підраховано 100% голосів – який відрив між Макроном і Ле Пен

Чинний очільник Франції Еммануель Макрон посів першу сходинку в першому турі президентських виборів після опрацювання 100% бюлетенів усіх муніципалітетів.

За нього віддали свої голоси 27,6% виборців.

Його найближча конкурентка – Марін Ле Пен – із 23,41% голосів має другий результат.

Замикає трійку Жан-Люк Меланшон із 21,95% підтримки виборців.

Менше 10% на виборах 10 квітня здобули:

Ерік Земмур – 7,05%,

Валері Пекресс – 4,79%,

Яннік Жадо – 4,58%,

Жан Лассаль – 3,16%,

Фаб’єн Руссель – 2,31%,

Ніколя Дюпон-Еньян – 2,07%,

Анн Ідальго – 1,74%,

Філіп Путу – 0,77%,

Наталі Арто – 0,57%.

До слова, явка в першому турі становить близько 65%, що є найнижчим показником із 2012 року.

Таким чином до другого туру виборів, що відбудеться 24 квітня, разом із Еммануелем Макроном вийшла Марін Ле Пен.

Кандидати вже змагалися на президентських виборах у 2017 році.

Тоді Еммануель Макрон у другому турі переміг Ле Пен із 66,1% голосів виборців.

Його опонентку тоді підтримали 33,9% виборців.

Джерело: Le Figaro