На виборах у Франції підраховано 100% голосів – який відрив між Макроном і Ле Пен

Чинний очільник Франції Еммануель Макрон посів першу сходинку в першому турі президентських виборів після опрацювання 100% бюлетенів усіх муніципалітетів.
За нього віддали свої голоси 27,6% виборців.
Його найближча конкурентка – Марін Ле Пен – із 23,41% голосів має другий результат.
Замикає трійку Жан-Люк Меланшон із 21,95% підтримки виборців.
Менше 10% на виборах 10 квітня здобули:
- Ерік Земмур – 7,05%,
- Валері Пекресс – 4,79%,
- Яннік Жадо – 4,58%,
- Жан Лассаль – 3,16%,
- Фаб’єн Руссель – 2,31%,
- Ніколя Дюпон-Еньян – 2,07%,
- Анн Ідальго – 1,74%,
- Філіп Путу – 0,77%,
- Наталі Арто – 0,57%.
До слова, явка в першому турі становить близько 65%, що є найнижчим показником із 2012 року.
Таким чином до другого туру виборів, що відбудеться 24 квітня, разом із Еммануелем Макроном вийшла Марін Ле Пен.
Кандидати вже змагалися на президентських виборах у 2017 році.
Тоді Еммануель Макрон у другому турі переміг Ле Пен із 66,1% голосів виборців.
Його опонентку тоді підтримали 33,9% виборців.
Джерело: Le Figaro