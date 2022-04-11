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На виборах у Франції підраховано 100% голосів – який відрив між Макроном і Ле Пен

Тетяна Забожко редакторка стрічки
На виборах у Франції підраховано 100% голосів – який відрив між Макроном і Ле Пен

Чинний очільник Франції Еммануель Макрон посів першу сходинку в першому турі президентських виборів після опрацювання 100% бюлетенів усіх муніципалітетів.

За нього віддали свої голоси 27,6% виборців.

Його найближча конкурентка – Марін Ле Пен – із 23,41% голосів має другий результат.

Замикає трійку Жан-Люк Меланшон із 21,95% підтримки виборців.

Менше 10% на виборах 10 квітня здобули:

  • Ерік Земмур – 7,05%,
  • Валері Пекресс – 4,79%,
  • Яннік Жадо – 4,58%,
  • Жан Лассаль – 3,16%,
  • Фаб’єн Руссель – 2,31%,
  • Ніколя Дюпон-Еньян – 2,07%,
  • Анн Ідальго – 1,74%,
  • Філіп Путу – 0,77%,
  • Наталі Арто – 0,57%.

До слова, явка в першому турі становить близько 65%, що є найнижчим показником із 2012 року.

Таким чином до другого туру виборів, що відбудеться 24 квітня, разом із Еммануелем Макроном вийшла Марін Ле Пен.

Кандидати вже змагалися на президентських виборах у 2017 році.

Тоді Еммануель Макрон у другому турі переміг Ле Пен із 66,1% голосів виборців.

Його опонентку тоді підтримали 33,9% виборців.

Джерело: Le Figaro

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