Адміністрація американського президента Джо Байдена працює над програмою для українських біженців. Проте у США ставлять під сумнів її ефективність.

Про це пише CNN із посиланням на чиновників з адміністрації.

За словами двох чиновників, адміністрація Байдена готується розгорнути нову програму, призначену для українських біженців, яка прискорить процес для тих, хто намагається приїхати до США.

Програма здійснюється за зобов’язанням президента США Джо Байдена прийняти до 100 тис. українських біженців за допомогою низки законних шляхів та з упором на возз’єднання сімей. Понад два тижні після цього оголошення адміністрація ще не надала додаткових подробиць, і сотні українців вирішили вирушити на американо-мексиканський кордон, щоб отримати в’їзд до країни.

Очікується, що нова програма може стартувати вже наступного тижня. Вона має дозволити людям тимчасово залишитися у країні. За словами одного із представників адміністрації, для того, щоб приїхати до США, людям необхідно буде заповнити заявку на спонсорство від їхнього імені. Деталі плану досі доопрацьовувалися.