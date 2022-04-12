Вже четвертий тиждень поспіль у великих містах Європи та Америки проходять Марші українських матерів, що були змушені тікати із дітьми від війни.

Цими вихідними Марші матерів пройшли у Кракові, Братиславі, Кишиневі, вже втретє у Мюнхені та вчетверте в Атланті. Головним атрибутом акції стали ляльки у скривавлених простирадлах, що символізують сотні дітей, вбитих російськими військовими.

Марш у Кракові зібрав більш ніж 500 українських і польських матерів. Мирна хода пройшла від пам’ятника жертвам Катині до площі Ринок, де була оголошена хвилина мовчання, якою вшановували загиблих українських дітей, а також вбитих польських солдатів у Катині та жертв Смоленської катастрофи.

Наприкінці учасниці створили інсталяцію у вигляді братської дитячої могили з ляльок і лампадок.

Вже третя хода українських жінок у Мюнхені пройшла у єднанні з акцією за мир в Україні, організованою громадянським рухом VITSCHE. Цього разу до акції долучилася заслужена артистка України Оксана Стебельська, а також психолог Наталія Холоденко.

Марш матерів у Братиславі зібрав понад 800 українських матерів, до яких долучилася велика кількість солідарних словаків. Акція відбулася в центрі міста, у партнерстві з ініціативами Стурбовані матері та Мир Україні.

У Кишиневі відбулась подвійна акція на підтримку України — хода українських матерів та акція солідарності з Маріуполем.

Учасники зібрались біля посольства Росії та пройшли до Театру опери та балету, де виклали свічками напис Діти та заспівали пісню гурту Один в каное У мене немає дому.

Уже вчетверте Марш матерів відбувся у Атланті. Траурна хода пройшла від офісу CNN до Централ-парку. Цього разу учасники були одягнені в чорний траурний одяг. До акції також приєдналися американці, що просто проходили повз.

Щоб привернути увагу до акції, жінки влаштували перфоманс зі створення братської дитячої могили з ляльок у скривавлених простирадлах, а також дитячих іграшок, одягу, взуття і свічок.