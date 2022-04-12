Вже четвертий тиждень поспіль у великих містах Європи та Америки проходять Марші українських матерів, що були змушені тікати із дітьми від війни.
Цими вихідними Марші матерів пройшли у Кракові, Братиславі, Кишиневі, вже втретє у Мюнхені та вчетверте в Атланті. Головним атрибутом акції стали ляльки у скривавлених простирадлах, що символізують сотні дітей, вбитих російськими військовими.
Марш у Кракові зібрав більш ніж 500 українських і польських матерів. Мирна хода пройшла від пам’ятника жертвам Катині до площі Ринок, де була оголошена хвилина мовчання, якою вшановували загиблих українських дітей, а також вбитих польських солдатів у Катині та жертв Смоленської катастрофи.
Наприкінці учасниці створили інсталяцію у вигляді братської дитячої могили з ляльок і лампадок.
Вже третя хода українських жінок у Мюнхені пройшла у єднанні з акцією за мир в Україні, організованою громадянським рухом VITSCHE. Цього разу до акції долучилася заслужена артистка України Оксана Стебельська, а також психолог Наталія Холоденко.
Марш матерів у Братиславі зібрав понад 800 українських матерів, до яких долучилася велика кількість солідарних словаків. Акція відбулася в центрі міста, у партнерстві з ініціативами Стурбовані матері та Мир Україні.
У Кишиневі відбулась подвійна акція на підтримку України — хода українських матерів та акція солідарності з Маріуполем.
Учасники зібрались біля посольства Росії та пройшли до Театру опери та балету, де виклали свічками напис Діти та заспівали пісню гурту Один в каное У мене немає дому.
Уже вчетверте Марш матерів відбувся у Атланті. Траурна хода пройшла від офісу CNN до Централ-парку. Цього разу учасники були одягнені в чорний траурний одяг. До акції також приєдналися американці, що просто проходили повз.
Щоб привернути увагу до акції, жінки влаштували перфоманс зі створення братської дитячої могили з ляльок у скривавлених простирадлах, а також дитячих іграшок, одягу, взуття і свічок.
– Дивлячись на те, як вбивають наших дітей і як намагаються зламати Україну, у кожної жінки болить серце і їй хочеться від цього болю кричати. На жаль, саме цей крик поєднує нас, сильних, сміливих жінок із активною громадянською позицією у всьому світі. І бачачи, з якою силою ми кричимо в різних країнах, до нас приєднуються інші жінки, які поділяють з нами наш біль. І ми ростемо, і це тішить.
Тому що сила наша в єдності по всьому світу. Тому що наш крик стає сильнішим. Він уже об’єднав 14 країн і зібрав за останній місяць тисячі людей на центральних площах 23-х міст. І з кожним новим днем ми зростатимемо. І ми не припинимо кричати, доки не закінчиться цей кошмар. А ви, політики всього світу, не зможете заснути від цього крику доти, доки спокійно не спатимуть наші діти, – зауважила куратор проєкту Ольга Канська.