Німеччина, Нідерланди та Швеція виділять €2,5 млн на розслідування воєнних злочинів в Україні

Німеччина, Нідерланди і Швеція заявили, що виділяють €2,5 млн Міжнародному кримінальному суду (МКС), щоб допомогти у розслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, чий уряд виділяє €1 млн, заявив, що, на думку Європейського Союзу, суд є найкращим місцем для притягнення передбачуваних злочинців до відповідальності.

Головний прокурор МКС Карім Хан оголосив, що почне розслідування на початку березня.

З початку повномасштабної війни в Україні було оприлюднено безліч звірств, в тому числі виявлення масових поховань в місті Буча і напад на залізничний вокзал у Краматорську, в результаті якого загинули десятки мирних жителів.