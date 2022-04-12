Потрібно визначити терміни для країн ЄС щодо обмеження використання нафти РФ – Зеленський

Необхідно визначити конкретні терміни для кожної країни-члена Європейського Союзу, за які держави мають відмовитися або обмежити використання енергетичних ресурсів Російської Федерації.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Литви.

– Нарешті мають бути визначені конкретні терміни для кожної держави Євросоюзу, щоб реально відмовитися або хоча б суттєво обмежити споживання російського газу та нафти, – переконаний глава держави.

Президент вважає, що лише так російське керівництво дійде думки, що потрібно сприяти реальному миру в України, а війна – це насамперед катастрофа для Кремля.

За його словами, реакція Європи на агресію Росії має бути сильною, тому не можна чекати на розробку шостого, сьомого чи 10-го пакету санкцій проти РФ, щоб ухвалити справді потужні рішення.

Президент України переконаний, що до шостого пакету треба обов’язково запровадити обмеження проти російської нафти та санкціонувати всі банки РФ.