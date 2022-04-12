РФ впевнена у безкарності, але світ не забуде: Зеленський до парламенту Литви

Російська Федерація здійснює воєнні злочини на території України, вважаючи, що уникне відповідальності за свої агресивні дії. Проте весь світ не забуде, як Росія вбивала мирних жителів у Бучі, Ірпені та інших містах.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Литви подякував країні за підтримку в непростий для нашої держави час.

– Потрібно показати Росії, що війна не зламає нас. Мир буде вже зовсім скоро, – переконаний президент.

За словами глави держави, російські найманці примусово вивозять тисячі українців на територію РФ.

У звільнених від російських військових районах України продовжується робота з розслідування воєнних злочинів, скоєних країною-агресором.

– Ми майже щоденно знаходимо нові масові поховання вбитих, збираються свідчення. Тисячі вбивств, сотні випадків катувань, трупи людей досі знаходять у каналізаційних люках і підвалах, зв’язані й понівечені тіла, – розповів глава держави.

Є села, які були достатньо великими, однак тепер залишилися майже без жителів. Щонайменше сотні дітей залишилися сиротами. Зафіксували сотні випадків зґвалтувань, зокрема, неповнолітніх дітей.