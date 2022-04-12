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Факти / Світ / Світові новини

РФ впевнена у безкарності, але світ не забуде: Зеленський до парламенту Литви

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Російська Федерація здійснює воєнні злочини на території України, вважаючи, що уникне відповідальності за свої агресивні дії. Проте весь світ не забуде, як Росія вбивала мирних жителів у Бучі, Ірпені та інших містах.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Литви подякував країні за підтримку в непростий для нашої держави час.

– Потрібно показати Росії, що війна не зламає нас. Мир буде вже зовсім скоро, – переконаний президент.

За словами глави держави, російські найманці примусово вивозять тисячі українців на територію РФ.

У звільнених від російських військових районах України продовжується робота з розслідування воєнних злочинів, скоєних країною-агресором.

– Ми майже щоденно знаходимо нові масові поховання вбитих, збираються свідчення. Тисячі вбивств, сотні випадків катувань, трупи людей досі знаходять у каналізаційних люках і підвалах, зв’язані й понівечені тіла, – розповів глава держави.

Є села, які були достатньо великими, однак тепер залишилися майже без жителів. Щонайменше сотні дітей залишилися сиротами. Зафіксували сотні випадків зґвалтувань, зокрема, неповнолітніх дітей.

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Фото: Офіс президента

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