Після заяви Фінляндії та Швеції про намір вступити до НАТО почали з’являтися відео, які свідчать, що Росія починає стягувати до фінського кордону важке озброєння, зокрема ракетні системи.

Ще після самих заяв цих країн Кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

An unconfirmed video, appears to show two Russian coastal defence missile systems moving along a road on the Russian side of the border that leads to Helsinki.

WATCH HERE: pic.twitter.com/W7QRFoMw9e

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 12, 2022