Після заяви Фінляндії та Швеції про намір вступити до НАТО почали з’являтися відео, які свідчать, що Росія починає стягувати до фінського кордону важке озброєння, зокрема ракетні системи.

Ще після самих заяв цих країн Кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

An unconfirmed video, appears to show two Russian coastal defence missile systems moving along a road on the Russian side of the border that leads to Helsinki. WATCH HERE: pic.twitter.com/W7QRFoMw9e — Daily Mail Online (@MailOnline) April 12, 2022

На відео, завантаженому напередодні ввечері, зафіксовано, як біля кордону з російської сторони рухаються дорогою ракетні комплекси. Зазначається, що це могли бути мобільні системи берегової охорони К-300П Бастіон-П, призначення якої – знищення надводних кораблів аж до авіаносних бойових груп.

Розгортання військ РФ відбувається після того, як прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що очікує, що її уряд “завершить дискусію до середини літа” щодо того, чи подавати заявку на членство в НАТО.

У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що такий крок Гельсінкі “не покращить” ситуацію з безпекою в Європі, а московський депутат Володимир Джабаров відверто додав, що це означатиме “знищення країни“.

Фінляндія та Швеція історично уникали членства в НАТО, щоб не провокувати Росію. Але Фінляндія має 1 271,8-кілометровий кордон із Росією, а тому була дуже стурбована повномасштабним вторгненням Росії в Україну, оскільки у 1939 році СРСР вторгся на її територію.

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За останніми опитуваннями, проведеними фінською компанією з дослідження ринку, 84% фінів вважають Росію значною військовою загрозою, що на 25% більше, ніж у минулому році.

Тим часом правляча партія Швеції вчора офіційно розпочала обговорення можливості подати заявку на членство, що означало б повну зміну ролі в політиці Скандинавського королівства, яке залишалося нейтральним у військовому плані протягом десятиліть.