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Словаччина планує передати Україні винищувачі МіГ-29 – Хегер

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Эдуард Хегер

Словацькі винищувачі МіГ-29, ймовірно, опиняться в Україні, так само як і протиракетний комплекс С-300 разом із гаубицями Zuzana.

Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер в інтерв’ю SME.

– Якщо Україні не вдасться розгромити російські війська, ми знаємо, хто наступний, – сказав прем’єр-міністр.

Також Хегер заявив, що Словаччина не в змозі використовувати винищувачі МіГ-29 у такому обсязі, який є в країні.

– Якщо десь і використовувати цю техніку, то тільки в Україні, – сказав Хегер.

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надж заявив, що російські техніки, які займалися обслуговуванням МіГ-29, залишають Словаччину, тому експлуатація винищувачів скоро може стати проблемним питанням.

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Фото: Getty Images

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