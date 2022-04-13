Організація Об’єднаних Націй наразі не бачить можливостей для припинення війни в Україні.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час пресконференції 13 квітня.

— Наразі всеосяжне перемир’я в Україні не здається можливим. Я закликаю до нього з гуманітарних мотивів, але він здається неможливим, — зізнався генсек ООН.

Журналісти запитали генсека ООН, чи бачить він можливість негайного припинення війни в Україні, та що він сказав би президенту РФ Володимиру Путіну, якби в них відбулась розмова.

– Глобальне припинення вогню нині є неможливим. Але є багато речей, які можна зробити: гарантувати евакуацію цивільного населення з районів бойових дій, гарантувати гуманітарний доступ надійним чином, – сказав він.

Антоніу Гутерреш додав, що наразі розробляється механізм, до якого будуть залучені Україна, Росія, ООН та інші міжнародні організації, щоб спільними зусиллями регулювати та унеможливлювати різноманітного роду інциденти під час бойових дій.

– Щодо розмови з Путіним… найголовнішим повідомленням було б про те, що нам потрібно змусити зброю замовкнути та провести серйозні переговори для досягнення миру, – відповів Антоніу Гутерреш.

Раніше у Пентагоні скликали провідних виробників зброї для обговорення здатності постачання Україні зброї, якщо війна, розпочата Росією, триватиме роками.

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Джерело: United Nations