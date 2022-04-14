Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 49 день війни
Вбили Вбили
191 дітей
Поранили Поранили
>349 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 842 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Дуда: Російське вторгнення в Україну – це не війна, це тероризм

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вторгнення Росії в Україну не можна назвати війною, це скоріше тероризм.

– Це не війна. Це тероризм, коли солдатів посилають вбивати мирних жителів. Це обличчя війни, яке ми не в змозі і не можемо прийняти, – написав він у Twitter.

Дуда додав, що усі винуватці цих злочинів мають бути покарані. За словами Дуди, прокуратура вже збирає докази на місцях масових вбивств.

– Неймовірно, щоб такі речі відбувалися в сучасному світі. Немає діалогу з тими, хто порушує всі правила, – сказав Дуда.

Президент Польщі також висловив свої сподівання з приводу вступу України в ЄС.

– Сподіваюся, що Україна незабаром стане частиною Європейського Союзу, як вільна і суверенна держава, яка сама приймає рішення, – зазначив Дуда.

Згідно з даними Польської прикордонної служби, Польща вже прийняла 2,68 млн українських біженців після повномасштабного вторгнення Росії.

– Ми є сусідами України не лише в буквальному сенсі, а й у сенсі спільної історії та розуміння ситуації, – сказав Дуда.

Читайте
З початком повномасштабної війни Франція надала Україні €100 млн військової допомоги

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка