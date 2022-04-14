Дуда: Російське вторгнення в Україну – це не війна, це тероризм

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вторгнення Росії в Україну не можна назвати війною, це скоріше тероризм.

– Це не війна. Це тероризм, коли солдатів посилають вбивати мирних жителів. Це обличчя війни, яке ми не в змозі і не можемо прийняти, – написав він у Twitter.

Дуда додав, що усі винуватці цих злочинів мають бути покарані. За словами Дуди, прокуратура вже збирає докази на місцях масових вбивств.

– Неймовірно, щоб такі речі відбувалися в сучасному світі. Немає діалогу з тими, хто порушує всі правила, – сказав Дуда.

Президент Польщі також висловив свої сподівання з приводу вступу України в ЄС.

– Сподіваюся, що Україна незабаром стане частиною Європейського Союзу, як вільна і суверенна держава, яка сама приймає рішення, – зазначив Дуда.

Згідно з даними Польської прикордонної служби, Польща вже прийняла 2,68 млн українських біженців після повномасштабного вторгнення Росії.