Колумбія готова відігравати головну роль у забезпеченні західних країн енергоресурсами аби замінити імпорт з РФ.

Про це заявив президент Колумбії Іван Дуке.

– Північноамериканські та європейські країни точно знають, що більше не можуть розраховувати на постачання енергоносіїв з Росії. Чи може Колумбія зробити свій внесок у вирішення проблеми? Відповідь – так, – зазначив Дуке.

Дуке перерахував три сфери, де Колумбія готова збільшити видобуток: традиційний видобуток нафти і газу та відновлювані джерела енергії – водень і вугілля.

– Сьогодні Колумбія може негайно збільшити обсяги вугілля. У нас є одні з найбільших ресурсів у світі, і ми не використовуємо їх для виробництва електроенергії, – сказав Дуке.

Президент країни також зазначив, що Колумбія збільшить поставки вугілля до Німеччини, яка нещодавно схвалила плани поступового зменшення імпорту російського вугілля.

Дуке розповів про це після прямих розмов з канцлером Олафом Шольцом.

Президент Колумбії також підтримав думку Байдена про те, що дії Росії в Україні – це геноцид українського народу.