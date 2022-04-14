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Колумбія готова збільшити видобуток енергоресурсів, аби замінити російський імпорт

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Колумбія готова збільшити видобуток енергоресурсів, аби замінити російський імпорт

Колумбія готова відігравати головну роль у забезпеченні західних країн енергоресурсами аби замінити імпорт з РФ.

Про це заявив президент Колумбії Іван Дуке.

– Північноамериканські та європейські країни точно знають, що більше не можуть розраховувати на постачання енергоносіїв з Росії. Чи може Колумбія зробити свій внесок у вирішення проблеми? Відповідь – так, – зазначив Дуке.

Дуке перерахував три сфери, де Колумбія готова збільшити видобуток: традиційний видобуток нафти і газу та відновлювані джерела енергії – водень і вугілля.

– Сьогодні Колумбія може негайно збільшити обсяги вугілля. У нас є одні з найбільших ресурсів у світі, і ми не використовуємо їх для виробництва електроенергії, – сказав Дуке.

Президент країни також зазначив, що Колумбія збільшить поставки вугілля до Німеччини, яка нещодавно схвалила плани поступового зменшення імпорту російського вугілля.

Дуке розповів про це після прямих розмов з канцлером Олафом Шольцом.

Президент Колумбії також підтримав думку Байдена про те, що дії Росії в Україні – це геноцид українського народу.

– Те, що відбувається в Україні – це геноцид. І це має припинитися. Це божевілля, — сказав президент Колумбії.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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