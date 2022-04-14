Окремої реакції на звернення глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава на його звернення до Ватикану з приводу рішення, що хрест для символічності понесуть українка та росіянка під час хреcної ходи у Римі 15 квітня, немає. Про це повідомив він сам в ефірі телемарафону.

— Організацією хресної ходи займається окремий літургійний відділ Ватикану. Тут не йдеться про якусь дипломатію чи міжнародну політику. Йдеться просто про свідомість та чутливість окремих людей, які організовують цю літургію. Те, що ми тепер спостерігаємо, це є певна напруга між ідеалістами та реалістами. Ідеалісти хочуть, щоб все було добре, всі жили в мирі, разом обіймалися. Але сидячи у теплих ватиканських кріслах, вони до кінця не розуміють, що таке війна. А з іншого боку є ми, народ, який є жертвами цієї агресії, на голови яких падають бомби, – розповів він.

Він зазначив, що як глава церкви він був зобов’язаний звернутися щодо цього рішення до Ватикану. Також він наголосив, що така позиція в Україні одностайна як у греко-католиків, так і в римо-католиків, а також українських дипломатів.

— Ми не можемо говорити про примирення, коли нас убивають. Спочатку треба зупинити війну, а другим кроком – викрити та справедливо засудити злочинців. Бо немає миру без справедливості. І лише тоді, коли всі злочинці будуть засуджені, коли буде певність для громадськості, що така ідеологія геноциду не буде поширюватися, тоді можна говорити про процес примирення, який матиме свої жести.

Він наголосив, що такі жести Ватикану під час хресної ходи є “невчасні” та “передчасні”, які не відповідають реаліям.

Ініціатива Ватикану зробити “символічний жест”, де хрест понесуть українка та росіянка, обурила українців. З урахуванням того, що учасниці ходи в інтерв’ю італійським ЗМІ начебто озвучують тези про “братні народи та підтримку одне одного”.

На ініціативу Святого Престолу відреагував посол України у Ватикані Андрій Юраш, який наголосив на неможливості цієї ідеї.