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РФ займається організованим викраденням дітей: МЗС про примусове вивезення українців

Юля Захарченко редакторка стрічки
РФ займається організованим викраденням дітей: МЗС про примусове вивезення українців

Російські найманці насильно вивозять громадян України та дітей, зокрема, батьки яких загинули внаслідок повномасштабної військової агресії РФ, на територію країни-агресора. Міністерство закордонних справ України вважає, що РФ може незаконно передавати малюків на всиновлення росіянами.

За даними МЗС України, існує загроза незаконного усиновлення українських дітей російськими громадянами без дотримання всіх необхідних процедур, визначених чинним законодавством.

– У цьому контексті особливу стурбованість викликає інформація про намір Міносвіти РФ підписати з так званими ЛНДР “угоди”, які б дозволили передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт у російські родини, – йдеться у повідомленні.

Спроби Кремля надати своїм злочинним діям на території України начебто “законних” підстав є цинічним нехтуванням загальновизнаними правами людини, вважають у МЗС.

– Фактично Росія займається організованим на державному рівні викраденням дітей і руйнуванням майбутнього української нації. Дії російських окупантів можуть кваліфікуватися як кіднепінг (викрадення) та вимагають рішучої реакції міжнародної спільноти, – переконані у МЗС України.

МЗС України звернулося до Управління верховного комісара ООН у справах біженців, ЮНІСЕФ, Управління верховного комісара ООН з прав людини та інших міжнародних організацій з закликом вжити невідкладних заходів для повернення українських дітей на територію нашої держави.

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Джерело: МЗС

Фото: Pixabay

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