Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини (Bundeskriminalamt) оголосило про арешт супер’яхти Dilbar, яка належить Гульбахор Ісмаїловій – сестрі російського олігарха Алішера Усманова. Останній потрапив під санкції Євросоюзу.

Як поінформували в пресслужбі відомства, власника яхти вдалося встановити під час розслідування. Судно намагалися сховати через офшори.

– Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини, попри приховування в офшорах, визначило власника яхти Dilbar шляхом ретельного розслідування. Це Гульбахор Ісмаїлова, сестра Алішера Усманова, – зазначається в повідомленні.

У відомстві пояснили, що оскільки Усманов включений до санкційних списків Євросоюзу, яхта підпадає під дію закону про санкції та може бути на законних підставах примусово залишена в Гамбурзі, де зараз знаходиться.

@AuswaertigesAmt, @BMWK und @BMF_Bund haben in Brüssel dafür gesorgt, dass die russische Eigentümerin sanktioniert wird.

Die Luxusyacht M/S #Dilbar unterliegt somit dem Sanktionsrecht und konnte in Hamburg rechtssicher festgesetzt werden. (2/2) — Bundeskriminalamt (@bka) April 13, 2022

Як інформує американське агентство Bloomberg, влада Гамбурга арештувала супер’яхту Dilbar мільярдера Усманова після того, як встановила, що вона на законних підставах належить його сестрі, на яку також поширюються санкції через війну в Україні.

Довжина супер’яхти становить 156 метрів, а вартість оцінюється в $600-750 млн. Це найбільша в світі моторна яхта за водотоннажністю. Вона має 25-метровий басейн та два вертолітні майданчики, сауну, салон краси та тренажерну залу.

Яхта була спущена на воду в листопаді 2015 року і поставлена замовнику в 2016 році. Останнім часом яхта перебувала на модернізації в Гамбурзі. Після того, як влада Німеччини “заморозила” судно, його не можна продавати, орендувати чи передавати в заставу.

За даними видання Forbes, право власності на мегаяхту передав своїй сестрі російський олігарх Алішер Усманов. Гульбахор Ісмаїлова також володіє реактивним літаком і гелікоптером, які приписують Усманову.

Ще на початку березня журналісти Forbes із посиланням на джерела інформували, що німецька влада заблокувала яхту Dilbar через кілька днів після того, як Усманов потрапив під санкції Євросоюзу у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Алішера Усманова включили до списку санкцій Європейського Союзу 28 лютого. Він також наявний у санкційних списках США та Великої Британії.

Російський олігарх є засновником та основним акціонером гірничо-металургійного холдингу USM, якому належать компанії Металоінвест та Мегафон. Згідно з індексом мільярдерів від агентства Bloomberg, Усманов зі статками у $19 млрд посідає шосте місце серед найбагатших росіян.