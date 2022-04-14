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Євросоюз закрив лазівку, що дозволяла експортувати зброю в Росію

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
прапори ЄС

Європейський Союз закрив лазівку, яка дозволила урядам ЄС експортувати в Росію зброю на десятки мільйонів євро лише минулого року, попри ембарго, яке набуло чинності в 2014 році після того, як Росія окупувала український Крим. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що згідно з останніми даними, наданими Єврокомісією, країни ЄС минулого року продали Росії зброї та боєприпасів на суму €39 млн, що на 50% більше, ніж у 2020 році, коли продажі становили €25 млн.

ЄС заборонив експорт зброї до Москви у липні 2014 року у відповідь на анексію Криму РФ, але пункт у санкціях дозволяв продаж за контрактами, підписаними до серпня 2014 року.

Країни з великою оборонною промисловістю, такі як Франція та Німеччина, були одними з найбільших експортерів.

Після того, Росія розпочала повномасштабну війну проти України ця лазівка потрапила під жорстку критику з боку деяких країн ЄС, зокрема Польщі та Литви.

Але закрити цю лазівку вдалося лише минулого тижня, коли ЄС запровадив п’ятий пакет санкцій проти Росії. Хоча у публічному тексті Єврокомісія не згадала про її закриття.

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Джерело: Reuters

Фото: Depositphotos

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