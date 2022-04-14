З початком повномасштабної війни Франція надала Україні €100 млн військової допомоги

Франція вже надала Україні військову допомогу на €100 млн та вже планує нові поставки.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BFMTV.

Міністерка оборони Франції Флоранс Парлі після розмови з українським колегою Олексієм Резніковим, оголосила про повну вартість вже наданої підтримки.

Досі у Парижі не називали повну суму військової підтримки Україні.

– Я повідомила моєму колезі, що Франція поставить додаткове озброєння, на додачу до тих поставок на €100 млн, які вже виконані, – розповіла вона.

У комюніке Міноборони уточнюється, що йдеться про засоби захисту, оптично-електронне обладнання, зброю та боєприпаси, системи озброєння відповідно до потреб, озвучених українською стороною.

Але також зазначається, що ця сума не входить у кошти, які виділяються з Євросоюзом з Європейського фонду підтримки миру.

Загальна сума виділених для України коштів вже сягнула €1,5 млрд, останній пакет на €500 млн затвердили 13 квітня.