З початком повномасштабної війни Франція надала Україні €100 млн військової допомоги

Франція вже надала Україні військову допомогу на €100 млн та вже планує нові поставки.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BFMTV.
Міністерка оборони Франції Флоранс Парлі після розмови з українським колегою Олексієм Резніковим, оголосила про повну вартість вже наданої підтримки.
Досі у Парижі не називали повну суму військової підтримки Україні.
– Я повідомила моєму колезі, що Франція поставить додаткове озброєння, на додачу до тих поставок на €100 млн, які вже виконані, – розповіла вона.
У комюніке Міноборони уточнюється, що йдеться про засоби захисту, оптично-електронне обладнання, зброю та боєприпаси, системи озброєння відповідно до потреб, озвучених українською стороною.
Але також зазначається, що ця сума не входить у кошти, які виділяються з Євросоюзом з Європейського фонду підтримки миру.
Загальна сума виділених для України коштів вже сягнула €1,5 млрд, останній пакет на €500 млн затвердили 13 квітня.
– Доки цей конфлікт триватиме, Франція готується разом із партнерами надавати Україні тривалу військову допомогу, підтримувану мобілізацією нашої оборонної промисловості.
Йдеться про те, щоб разом зібрати те, що відповідає потребам України та координувати цю допомогу з союзниками і партнерами. Франція налаштована допомагати Україні чинити спротив цій агресії та створити умови для справедливого і тривалого миру, – додають у комюніке Міноборони Франції.