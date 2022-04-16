Фінляндія з “високою ймовірністю” вступить до НАТО після російського вторгнення в Україну.

Про це в інтерв’ю Sky News заявила міністр із європейських справ та корпоративного управління Фінляндії Тютті Туппурайнен.

Вона заявила, що в країні “є величезна більшість” на підтримку членства в НАТО, але цей крок потрібно ретельніше обговорити в парламенті Фінляндії.

– Так що на даний момент я можу сказати, що це ймовірно, але рішення ще не прийняте, – сказала вона.

Вона додала, що дії Росії та жорстока війна проти України є тривожним сигналом для всіх фінів.

У середу, виступаючи на спільній пресконференції зі своїм шведським колегою в Стокгольмі, прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що рішення її країни про те, чи подавати заявку на членство в НАТО, буде ухвалено протягом “тижнів, а не місяців” .

– Нам необхідно мати уявлення про майбутнє, і ми використовуємо цей час для аналізу та вироблення спільних поглядів на майбутнє, коли йдеться про безпеку, – сказала Санна Марін.

Вона додала, що не називатиме жодних термінів щодо цього рішення, але, за її оцінками, це станеться досить швидко.

Посол України в Фінляндії Ольга Діброва в ефірі національного телемарафону повідомила, що на зміну рішення фінських урядовців та суспільства північноєвропейської країни вплинув саме напад Росії на Україну.

– Якщо говорити про статистику, то згідно з останніми даними за 2017 рік, рівень підтримки вступу до НАТО у фінському суспільстві дорівнював близько 20%. Якщо ми звернемося до статистичних даних на момент початку війни (Росії проти України, – Ред.)… то за перші дні рівень підтримки вступу Фінляндії до НАТО сягнув 53%. А вже на початку березня цей рівень складав 62%, – заявила Ольга Діброва.

Вона зазначила, що в фінському суспільстві стрімко втрачають підтримку противники членства Фінляндії в Альянсі. Тому в північноєвропейській країні тривають дебати.

Посол України розповіла, що під час виступу президента Володимира Зеленського у парламенті Фінляндії минулого тижня, на фінські урядові портали була здійснена кібератака, а російські військові літаки порушили повітряний кордон фінів.