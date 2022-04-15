США повинні надати Україні військові літаки та ППО – сенатор Мітт Ромні

Сполучені Штати Америки як лідер вільного світу мають надати Україні необхідну допомогу у протидії російській агресії і, зокрема, забезпечити постачання літаків МіГ-29, систем ППО, протитанкових ракет та боєприпасів.

Про це у коментарі Guildhall заявив американський сенатор від штату Юта Мітт Ромні.

Як лідер вільного світу Сполучені Штати зобов’язані захищати свободу та сприяти миру у всьому світі. Допомагати Україні захищатися від російського вторгнення — це не тільки правильно, але й необхідно для підтримки безпечного та процвітаючого світу — наша участь гарантує як нашу національну безпеку, так і зміцнює наш світовий вплив, — заявив американський політик.

– США разом з нашими партнерами та союзниками мають зробити все, що в наших силах, щоб відгукнутися на заклик допомогти народу України захиститися від жахливих дій Путіна. Вкрай важливо, щоб уряд США надав Україні всю необхідну допомогу. Я очолив резолюцію, яка закликає адміністрацію Байдена збільшити нашу військову допомогу та надати Україні літаки МіГ-29, системи ППО, протитанкові ракети та боєприпаси для боротьби та підтримки безпеки на землі та в небі, — підсумував Мітт Ромні.

Із закликом про збільшення військових постачань в Україну також виступив тіньовий міністр оборони Канади, депутат канадського парламенту Джеймс Безан. За його словами, Канада має надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, легкі бронемашини LAV та броньовані автомобілі швидкої допомоги, а союзники з НАТО мають надати літаки МІГ-29.

Член Палати Представників парламенту Великобританії сер Роджер Гейл у своєму коментарі про посилення військової допомоги Україні заявив, що все необхідне озброєння оборонного характеру, включаючи винищувачі, має бути передане Україні. Обсяги військової допомоги та швидкість постачання повинні бути збільшені.

За посилення військової допомоги Україні виступили й у німецькому Бундестазі. Депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер заявив, що поряд із санкціями та політичним тиском на Росію, насамперед необхідно збільшити обсяги постачання озброєнь в Україну для ефективного захисту, а також для звільнення окупованих територій.

Віце-спікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас заявив, що країни-представники демократичної спільноти мають передати Україні важке озброєння, зокрема важке озброєння наступального характеру, тому що в Україні йде війна за захист усього світового правопорядку.

Голова Ради Європи Шарль Мішель після удару РФ по Краматорську заявив про необхідність посилити санкції проти Росії та надати більше озброєння Україні.