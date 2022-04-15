Повномасштабна війна, розв’язана Росією проти України, є потрясінням для всього світу та негативно вплине на економіки понад 140 країн.

Про це заявила очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва під час виступу у Фонді Карнегі у Вашингтоні.

Вона зазначила, що услід за пандемією коронавірусу, яка негативно вплинула на світову економіку, зараз спостерігається нова криза, спричинена повномасштабною війною в Україні.

– Вторгнення Росії в Україну, руйнівне для української економіки, спричиняє потрясіння для всього світу… Економічні наслідки цієї війни поширюються швидко і далеко, на сусідні держави і за їх межі, завдаючи найсильнішого удару по найбільш незахищених людях у світі. Сотні мільйонів сімей вже зіткнулися зі зниженням доходів, зростанням цін на енергоносії та продовольство. Війна погіршила ситуацію і загрожує подальшим зростанням нерівності, – зазначила очільниця МВФ.

Георгієва уточнила, що вперше за багато років інфляція стала реальною загрозою для багатьох країн світу. За її словами, це величезний крок назад для глобального відновлення економіки.

Георгієва нагадала, що в січні МВФ знизив прогноз зростання світової економіки на 2022 рік до 4,4%. Відтоді цей прогноз суттєво погіршився, переважно через війну в Україні та її наслідки.

У МВФ прогнозують подальше зниження глобального зростання економіки як у 2022, так і в 2023 роках. За прогнозами Фонду, спад торкнеться 143 країн світу, на які припадає 86% світового ВВП.

– На щастя, для більшості країн показники зростання (економіки, – Ред.) залишаться позитивними. Проте вплив війни спричинить зниження цьогорічних прогнозів для 143 країн, на які припадає 86% світового ВВП. Водночас ситуація в різних країнах значно відрізнятиметься: від катастрофічних економічних втрат в Україні і серйозного спаду в РФ до зіткнення інших країн з наслідками війни через товарні, торгові та фінансові канали, – наголосила Георгієва.

Очільниця МВФ уточнила, що постраждають держави-імпортери харчових продуктів та палива в Африці, на Близькому Сході, в Азії та Європі.

Як пояснила Георгієва, до повномасштабної війни Україна та РФ забезпечували 28% світового експорту пшениці. Зараз же ціни на зерно та кукурудзу стрімко зростають, і лідери країн Африки та Близького Сходу заявляють, що їхні запаси закінчуються.

Водночас зростаючі ціни на сировину покращили перспективи для країн, які експортують нафту, природний газ та метали (проте цього недостатньо, щоб компенсувати глобальне уповільнення, значною мірою спричинене війною).

– Ціни на продукти харчування та енергоносії, а також проблеми з ланцюгами поставок продовжують підштовхувати інфляцію. У країнах із розвиненою економікою інфляція вже досягає максимуму за чотири десятиліття. І ми прогнозуємо, що вона залишиться підвищеною довше, ніж раніше прогнозувалося, – заявила очільниця МВФ.

Георгієва наголосила, що в цих умовах потрібно допомогти Україні та іншим країнам, які постраждали через війну. Вона нагадала, що МВФ уже виділив Україні екстрене фінансування в $1,4 млрд.

– Минулого тижня ми також запустили спеціальний рахунок, який надає безпечний шлях для подальшого фінансування України. І разом із міжнародними партнерами ми готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні, – додала Георгієва.

Як повідомлялося, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 8 квітня погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.