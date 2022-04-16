Американські аналітики спрогнозували воєнні дії Росії після затоплення крейсера Москва

Кілька днів тому флагман російського Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер Москва остаточно затонув.

Україна стверджує, що вразила Москву ракетами, внаслідок чого крейсер і пішов на дно. У свою чергу, Росія наполягала, що причиною затоплення стала пожежа.

Сполучені Штати підтримали заяву України. У Пентагоні вважають, що саме українські протикорабельні ракети Нептун і стали причиною затоплення судна. З такою заявою виступив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Що означає втрата Москви для російських збройних сил

Найбільший вплив затоплення судна матиме на моральний дух російських солдат. Будучи флагманом російського Чорноморського флоту, Москва була одним з найпомітніших активів у війні проти України.

І хоча РФ ретельно контролює свої медіа та особливо новини про війну, приховати раптову відсутність такого корабля було б вкрай важко.

До того ж, втрата крейсеру викличе неабиякі сумніви у росіян, щодо бойових здібностей РФ, незважаючи на причину затоплення – чи то від майстерності українських військових, чи то через нещасний випадок.

– Обидва пояснення затоплення Москви вказують на недоліки Росії — або погану протиповітряну оборону, або неймовірно слабкі процедури безпеки та контролю за пошкодженнями на флагманському кораблі Чорноморського флоту, — стверджують аналітики Мейсон Кларк, Катерина Степаненко та Джордж Баррос з Інституту досліджень.

Колишній капітан ВМС США Карл Шустер запевняє, що сумніви у боєздатності вже дійшли і до Кремля.

– Це викликає питання щодо військово-морської компетентності через 10 років після того, як Путін оголосив, що збирається відновити спроможність, моральний дух і професіоналізм військово-морського флоту, – сказав Шустер.

Шустер додав, що Путін не зміг виконати жодної зі своїх обіцянок щодо російського вторгнення на територію Україну, згадавши і про невдачі армії РФ на землі.

Але аналітики розходяться у думках щодо того, який вплив затоплення Москви матиме на хід російського вторгнення.

Аналітики ISW вважають це відносно незначним ударом. Там зазначають, що корабель використовували переважно для ударів крилатими ракетами по українських логістичних центрах та аеродромах.

За словами аналітиків, Росія має наземні системи та ударну авіацію, які можуть робити те саме.

Однак вони додають, якщо українські ракети дійсно стали причиною затоплення крейсеру, то російському флоту необхідно переглянути свою тактику, можливо, перетягнути кораблі подалі від української території та відрегулювати протиповітряну оборону.

У Вашингтоні речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що основною місією Москви є протиповітряна оборона російських військ у Чорному морі.