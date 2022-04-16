Лідер опозиційної партії Німеччини розкритикував Шольца за недостатню підтримку України

Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц розкритикував канцлера Шольца за затримку у постачанні важкого озброєння Україні.

Як повідомляє Європейська правда, таку заяву Мерц зробив під час інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мерц заявив, що повністю згоден із позицією голови МЗС Анналени Бербок, що таким затримкам більше немає виправдань та розкритикував канцлера Олафа Шольца за його відношення до війни між Росією та Україною.

За словами Мерц, нинішня поведінка Шольца загрожує згуртованості всієї спільноти держав стосовно Росії.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца швидко прийняти рішення про подальшу військову допомогу для України.

Глава МЗС закликав надати Україні важку зброю, у тому числі танки.

Як повідомлялося, Олаф Шольц довгий час не міг остаточно визначитися зі своєю позицією щодо постачання важкої зброї Україні. Втім, в урядовій коаліції підтримують ідею такої допомоги.