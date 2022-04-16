Нептун розбив імідж РФ: чи застосує Кремль ядерну зброю за потоплений крейсер Москва

Російська Федерація може почати мститися за потоплення крейсеру Москва. Експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко пояснив, чи можна вважати потоплення крейсеру Москва суттєвим ударом по іміджу президента країни-агресора Росії Володимира Путіна.

– Дійсно, так. Крейсер Москва для Севастополя відображав ті процеси, які відбувалися на півострові до 2014 року, коли проходили приховані, гібридні спроби приєднати Крим та Севастополь до Російської Федерації. Це дуже серйозний іміджевий і морально-психологічний вплив. Крейсер Москва був основною бойовою одиницею Чорноморського флоту для проєкції сил Росії на Середземноморський атлантичний театр військових дій. Його основне завдання – це боротьба з авіаносними ударними групами. Фактично він має знаходити та завдавати ракетні удари по авіаударним з’єднанням.

Він пояснив, чому Кремль не хоче визнавати, що крейсер Москва потопили ракетами саме українські військові.

– Для цього корабля не проблема збити дві ракети Нептун. Своїми засобами ППО він може збити одночасно 8-12 повітряних цілей. Враховуючи раптовість цього удару, вони просто не були помічені. Я думаю, що це питання несення дисципліни бойової готовності на кораблі. Можливо, системи не працювали у цей час, а корабель займався питаннями координації дій Чорноморського флоту РФ щодо блокади дій на західній частині Чорного моря, що не є його основним завданням. Вони не визнають, що це ці ракети, щоб приховати. Російські видання все більше визнають, що це була українська ракета.

Андрій Риженко припустив, чи будуть російські війська мститися за втрату крейсеру Москва, та чи наважиться Путін застосувати тактичну ядерну зброю.