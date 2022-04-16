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Німеччина виділить понад €1 млрд на військову підтримку України

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Німеччина виділить понад €1 млрд на військову підтримку України

У Німеччині ухвалили суттєве збільшення фінансування військової допомоги для України.

Про це повідомив у Twitter міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер, повідомляє НВ.

Лінднер зазначив, що у додатковому бюджеті передбачена фінансова допомога для посилення безпеки до €2 млрд.

– Ці кошти принесуть велику користь Україні, – зазначив міністр.

Лінднер додав, що збільшення фінансування для України передбачили на прохання канцлера Німеччини Олафа Шольца.

НВ з посиланням на німецьке агентство dpa зазначає, що з цих грошей понад €1 млрд підуть на допомогу Україні.

Близько €400 млн передбачено для європейського фонду European Peace Facility, який закуповує зброю для України.

Нагадуємо, що лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц розкритикував канцлера Шольца за затримку у постачанні важкого озброєння Україні.

За словами Мерц, нинішня поведінка Шольца загрожує згуртованості всієї спільноти держав стосовно Росії.

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Фото: Pixabay

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