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Постачання важкої зброї Україні не зробить Німеччину учасником війни – Бушманн

Юля Захарченко редакторка стрічки
Постачання важкої зброї Україні не зробить Німеччину учасником війни – Бушманн

Згідно з міжнародним правом, постачання важкого озброєння Україні для захисту від повномасштабної агресії Російської Федерації не означатиме вступ Німеччини у війну.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Україна захищається та обороняється від російських військ.

– Вони реалізують своє законне право на самооборону, підтримка українців постачанням зброї не може призвести до того, щоб стати учасником війни, – переконаний Марко Бушманн.

Німецький міністр наголосив, що це не лише його думка, а й точка зору федерального уряду. Бушманн вважає, що ФРН стала однією з перших держав, яка систематично знаходить докази воєнних злочинів Росії на території України.

– Ми закликаємо всіх українських біженців звертатися до будь-якого відділу поліції, якщо вони є жертвами чи свідками воєнних злочинів, – наголосив міністр юстиції Німеччини.

Напередодні анонімне джерело в уряді Німеччині повідомило ЗМІ, що канцлер Олаф Шольц має намір виділити додатково €2 млрд на допомогу Україні, зокрема додаткову військову техніку.

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Джерело: Süddeutsche Zeitung

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Фото: Pixabay

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