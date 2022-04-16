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Румунія та Італія закривають свої порти для російських суден

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Румунія та Італія закривають свої порти для російських суден

Італія з 17 квітня закриває свої порти для російських кораблів в рамках розширених санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Обмеження також будуть поширюватися на судна, які після 24 лютого змінили прапор, щоб уникнути можливих заборон, або ж змінили свою російську реєстрацію на будь-яку іншу державу після початку вторгнення в Україну, – зазначив він.

Судна РФ, які вже знаходяться в італійських портах, повинні негайно залишити їх відразу після завершення своєї комерційної діяльності.

Також з 17 квітня російським кораблям заборонено входити до румунських портів в Чорному морі та на Дунаї. Виняток – судна з гуманітарним вантажем, а також ті, що перевозять деякі товари до країн ЄС, або потребують допомоги.

Крім того, у ЄС думають над поетапним нафтовим ембарго для Росії.

8 квітня Європейський Союз ухвалив нові санкції проти Росії. Серед іншого, вони передбачають ембарго на імпорт із Росії вугілля та інших твердих копалин із серпня 2022 року.

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