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Шантажують “міжнародною безпекою”: РФ погрожує країнам, які допомагають Україні озброєнням

Юля Захарченко редакторка стрічки
Байден і Путін

Російське Міністерство закордонних справ підтвердило інформацію про направлення Америці дипломатичної ноти про постачання озброєння Україні.

За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, РФ надіслало відповідну ноту всім країнам.

У ЗМІ потрапило листування із текстом, який РФ надіслала США. Документ під назвою Про занепокоєння Росії у зв’язку з масованими постачаннями озброєння та військової техніки київському режиму передали до Державного департаменту США через посольство Росії у Вашингтоні.

Країна-агресор Росія звинуватила партнерів України начебто у порушенні “жорстких принципів” перекидання озброєнь у зони конфлікту та в ігноруванні “загрози потрапляння високоточної зброї до рук радикальних націоналістів, екстремістів та бандитських формувань”.

– Закликаємо США та їхніх союзників припинити безвідповідальну мілітаризацію України, яка тягне за собою непередбачувані наслідки для регіональної та міжнародної безпеки, — надіслала країна-агресор до США.

Дипломатичний демарш стався після того, як президент США Джо Байден схвалив розширення спектру озброєння Україні: пакет на $800 млн, безпілотники та бронетехніку, переносні зенітні та протитанкові засоби для захисту від російської армії, яка вбиває мирних мешканців.

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Джерело: NYT

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