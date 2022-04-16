Шантажують “міжнародною безпекою”: РФ погрожує країнам, які допомагають Україні озброєнням

Російське Міністерство закордонних справ підтвердило інформацію про направлення Америці дипломатичної ноти про постачання озброєння Україні.

За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, РФ надіслало відповідну ноту всім країнам.

У ЗМІ потрапило листування із текстом, який РФ надіслала США. Документ під назвою Про занепокоєння Росії у зв’язку з масованими постачаннями озброєння та військової техніки київському режиму передали до Державного департаменту США через посольство Росії у Вашингтоні.

Країна-агресор Росія звинуватила партнерів України начебто у порушенні “жорстких принципів” перекидання озброєнь у зони конфлікту та в ігноруванні “загрози потрапляння високоточної зброї до рук радикальних націоналістів, екстремістів та бандитських формувань”.

– Закликаємо США та їхніх союзників припинити безвідповідальну мілітаризацію України, яка тягне за собою непередбачувані наслідки для регіональної та міжнародної безпеки, — надіслала країна-агресор до США.

Дипломатичний демарш стався після того, як президент США Джо Байден схвалив розширення спектру озброєння Україні: пакет на $800 млн, безпілотники та бронетехніку, переносні зенітні та протитанкові засоби для захисту від російської армії, яка вбиває мирних мешканців.