Сказав “Слава Україні” і відмовився продати алкоголь: в Іспанії росіяни побили українця

В Іспанії компанія нетверезих росіян скоїла напад на українця. Чоловіки натовпом накинулися на нього з кулаками, оскільки він відмовився продати їм випивку.

Інцидент стався в одному із барів в Аліканті. Троє п’яних росіян навідалися у заклад прямо перед його закриттям: українець, що працював барменом, попросив гостей залишити бар.

Почувши його акцент, росіяни запитали, звідки він. У відповідь він заявив, що з України, після чого додав – Слава Україні.

Відразу після цього у барі почалася штовханина: зупинити побиття бармена намагалася власниця закладу та ще дві жінки, але безуспішно.

Камери відеоспосереження зафіксували, як утрьох росіяни жорстоко побили українця, притиснувши його до стіни. Коли він був уже без свідомості, один із нападників сильно вдарив бармена ногою. Лише після цього представники “русского мира” залишили заклад.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, постраждалий українець вже звернувся до поліції. Медики діагностували у нього перелом носа та численні забої.

Джерело: La Vanguardia