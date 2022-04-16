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Затори у 80 км: вантажівки РФ не встигли виїхати з ЄС до початку дії санкцій

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Затори у 80 км: вантажівки РФ не встигли виїхати з ЄС до початку дії санкцій

Російські вантажівки застрягли в довгих чергах, щоб виїхати з Польщі, через запровадження п’ятого пакету санкцій, який передбачає, що вантажівкам Росії заборонено перебувати на території блока з 16 квітня.

Про це повідомляє 24 Канал.

Керівник польського торгового органу для польських транспортних груп Ян Бучек розповів, що черга на прикордонному переході Корощин з Білоруссю досягла 80 км.

У середньому ж авто стояли у заторів в понад 40 км і чекали 3-10 днів.

– Неможливо зробити так, аби білоруські та російські вантажівки залишили територію Польщі до завтра (16 квітня), – заявив Ян Бучек.

Він додав, що Європа повинна шукати безпечне рішення, адже будь-який агресивний крок  проти російських та білоруських вантажівок на кордоні миттєво викличе відплату польським вантажівкам, які знаходяться в дорозі або повертаються з ринків Монголії, Казахстану та Узбекистану.

За даними Бучека, орієнтовно 3 тис. польських вантажівок у Білорусі та Росії ризикують потрапити під гарячу руку.

В Управлінні національних доходів Польщі заявили, що станом на ранок 15 квітня на переході Корощин вантажівки очікували 33 год, а на більш північному пункті пропуску Бобровники – 56 год.

Також повідомляється, що митники ретельно перевіряють кожну з російських вантажівок.

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Фото: Depositphotos

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