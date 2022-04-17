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Будьте сильні: Джонсон заговорив українською у великодньому привітанні

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Будьте сильні: Джонсон заговорив українською у великодньому привітанні

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у привітав християн з Великоднем. Частину своєї промови він виголосив українською.

Британський прєм’єр побажав християнам усього світу щасливого і благословенного Великодня.

Крім того, Борис Джонсон зауважив, що для українців послання Христа про надію, тріумф життя над смертю та добра над злом відгукується цьогоріч більше, ніж будь-коли раніше.

– Будьте сильні і майте в серці відвагу, ви всі, що уповаєте на Господа, – сказав українською британський прєм’єр.

На піджаку Бориса Джонсона також видно значки із прапорами Великої Британії та України. А у самому ролику привітання з Великоднем можна побачити традиційні українські писанки.

Папа Римський Франциск також заговорив українською під час великодньої меси в суботу у Ватикані, промовивши: Христос воскрес!

Крім того, понтифік засудив жорстоківсть війни в Україні і зауважив, що сьогодні всі моляться за україців.

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