Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у привітав християн з Великоднем. Частину своєї промови він виголосив українською.

Британський прєм’єр побажав християнам усього світу щасливого і благословенного Великодня.

Крім того, Борис Джонсон зауважив, що для українців послання Христа про надію, тріумф життя над смертю та добра над злом відгукується цьогоріч більше, ніж будь-коли раніше.

– Будьте сильні і майте в серці відвагу, ви всі, що уповаєте на Господа, – сказав українською британський прєм’єр.

На піджаку Бориса Джонсона також видно значки із прапорами Великої Британії та України. А у самому ролику привітання з Великоднем можна побачити традиційні українські писанки.

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month. May the risen Christ’s message of hope bring you strength. 1/2 pic.twitter.com/ChRimI3hzG — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022

Папа Римський Франциск також заговорив українською під час великодньої меси в суботу у Ватикані, промовивши: Христос воскрес!

Крім того, понтифік засудив жорстоківсть війни в Україні і зауважив, що сьогодні всі моляться за україців.