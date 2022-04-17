Менеджер ресторану в Кентуккі США розповів про ненависне ставлення до нього з боку клієнтів після того, як він вивісив український прапор на знак солідарності з Україною в умовах війни.

Керуючий рестораном Colton’s Steak House and Grill у Бардстауні, штат Кентуккі, Бен Ешлок розповів The Washington Post, що має особистий зв’язок з Україною, оскільки три роки тому він і його дружина усиновили звідти свого сина. Тому, коли почалася війна, Бен Ешлок сказав, що він хотів виявити солідарність, вивісивши український прапор у ресторані.

– Ви просто даєте їм зрозуміти, що навіть у маленькому старому Кентуккі ми бачимо вас і підтримуємо, – сказав він в інтерв’ю.

Бен Ешлок не думав, що через цей жест виникнуть якісь проблеми. Але незабаром після того, як він поставив прапор на вершині будівлі, в його бік почали надходити ненависні повідомлення від клієнтів по телефону, через сторінку Facebook та відгуки Google.

Один із клієнтів сказав:

– Моя сім’я їсть у стейк-хаусі Колтона, але більше не їстиме там, поки український прапор не буде замінено на наш національний прапор, – у прямому повідомленні на сторінці ресторану у Facebook.

Видання також посилається на відгуки, деякі з яких було видалено, але Бен Ешлок встиг зробити їх скріншоти. В одному з таких коментарів було написано: “Зніміть цей сміттєвий прапор! Нехай Україну зрівняють із землею!”.

Керуючий рестораном заявив, що через прапор він отримав низьку оцінку про Colton’s у Google з наступним коментарем.

– Їжа на смак не дуже, а керівництво – розпалювачі війни, – йшлося у відкликанні.

Бен Ешлок написав на сторінці ресторану у Facebook, що співробітники ресторану емоційно переживають негативні відгуки, а такі коментарі йдуть на регулярній основі.

– Я хотів би, щоб ми краще ставилися один до одного, сидячи за клавіатурою, – додав він.

Проте ненависні повідомлення нещодавно були врівноважені потоком повідомлень на підтримку ресторану на його сторінці у Facebook.

Одна людина написала: “Дякую за те, що ви підняли прапор України і показали підтримку нашим українським братам та сестрам… Я не можу повірити, що хтось може посилати ненависні повідомлення за це… Що, чорт забирай, сталося з нами?”.

Багато власників ресторанів на всій території США продемонстрували свою підтримку Україні у війні з безпрецедентним вторгненням Росії. Деякі, наприклад, перейменували в меню коктейлі, пов’язані з Росією, включаючи Moscow Mules Kyiv Mules.