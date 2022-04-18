Польські експерти в ефірі програми Сніданок Римановського обговорили війну Росії проти України, дійшовши позитивних висновків для нашої країни.

Так, польський аналітик з питань політики та стратегії Strategy&Future Яцек Бартосяк вважає, що Україна має шанси повернути собі окуповані у 2014 році Крим та території Донбасу.

На його думку, зараз “стратегічно Україна виграє”.

Він вважає, що повернення Кримського півострова та окупованих територій Донбасу можливе, якщо все й надалі продовжуватиметься за таким сценарієм.

– Якщо російські сухопутні війська продовжуватимуть так некомпетентно воювати, то все можливо, – оцінив він.

На його думку, польські політики мають тепер розробити політичний план, аби Польща теж здобула перемогу.

– Польща перебуває у грі. У наших інтересах також закінчити війну, – нагадав він.

У свою чергу історик та політолог Петро Гонтарчик, який також виступав у програмі, виступив із менш оптимістичною оцінкою.

– Я не бачу шансів на світ, бо Росія прагнутиме повністю знищити Україну. Якщо тільки Росія не впаде, не програє війну, я не бачу у Путіна політичної волі дійти згоди з українцями, – сказав він.

Він згадав про потоплення ракетного крейсера Москва, флагмана Чорноморського флоту.

– Крім правильного “курсу”, взятого цим крейсером, я з багатьох причин дивлюся на війну та ситуацію інакше, ніж місяць чи два тому. “Я відчуваю себе трохи спокійніше, аналізи багатьох відомих експертів про російську армію виявилися помилковими”, – сказав він.

На думку Петра Гонтарчика, російська армія виявилася “з іншого часу”: вона погано керується і не має сучасної стратегії.

– Україна постійно захищає себе. Я думав, що вона може виглядати інакше, але ми, на щастя, помилилися. Київ має шанс виграти цю війну, – сказав Петро Гонтарчик.

Журналістка Крістіна Курчаб-Редліх під час ефіру заявила, що президент РФ намагається нагодувати своїх громадян хоч якоюсь перемогою.

– Володимир Путін має забезпечити своїх “наркоманів” пропагандою. Раніше я називала його “великим гіпнотизером”, а тепер “постачальником наркотиків”. Те, що він пропонує громадянам – це відчуття імперської Росії, яка завжди перемагає, – описала вона.

На її думку, російському президентові “доведеться кинути їм великий шматок “наркотика перемоги”, що може викликати ще більш жорстоку поведінку підпорядкованих йому військ під час війни.

На думку професора Анджея Септицького з Варшавського університету та Львівського національного університету, що “ми спостерігаємо ескалацію конфлікту з обох боків.

– Укладання мирної угоди малоймовірне. Росія хоче знищити українську державність, а з іншого боку (перемога – Ред.) – це питання виживання Путіна та російських еліт при владі, – сказав він.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн також виступила з оцінкою, що Україна має всі шанси на перемогу у війні з Російською Федерацією.

Джерело: Polsatnews