Главу Росії Володимира Путіна слід притягнути до відповідальності за повномасштабну війну та злочини армії РФ в Україні, оскільки саме він віддавав наказ про вторгнення.

Про це заявила в одному з інтерв’ю очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона поділилася враженнями від своєї нещодавньої поїздки до міста Буча (Київська область), де російські загарбники вчиняли справжні звірства проти мирних українців.

– Було страшно бачити реальність війни. Братська могила біля церкви в Бучі, багато мішків із тілами, вулиця, на якій без розбору розстрілювали людей, розбомблені будинки, згорілі автомобілі, – розповіла очільниця Єврокомісії.

Вона висловила переконання, що особи, відповідальні за ці воєнні злочини, будуть зрештою покарані міжнародним судом. Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що до відповідальності потрібно притягнути не лише російських військових, а й Володимира Путіна.

– Разом із Україною ми сформували слідчу групу, щоб надати інформацію до Міжнародного суду. Є багато доказів злочинів, вчинених російськими солдатами. Але до відповідальності мають бути притягнуті не лише безпосередні винуватці, а й ті, хто відповідальний за цю війну, яка коштувала життя тисячам мирних жителів. Путін відповідальний за цю війну, він віддав наказ про вторгнення і тримає в руках всі важелі, – наголосила вона.

Очільниця Єврокомісії додала, що вважає реальною перемогу України над РФ. При цьому вона не стала конкретизувати, як може виглядати ця перемога і чи означає це витіснення російських військ зі сходу нашої держави.

– Україна може виграти війну. Мужність і сила спротиву України вражають… Перемога означатиме, що в Україні знову запанує мир. За яких умов, це вже Україні вирішувати самій, – заявила вона.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що зараз потрібно зробити все можливе, щоб війна в Україні завершилася якомога швидше. Вона, зокрема, висловилася за прискорене надання Києву тієї зброї, яка необхідна, щоб Україна змогла вистояти в боротьбі проти РФ. Голова Єврокомісії уточнила, що не робить різниці між легким і важким озброєнням.

– Україна мусить отримати те, що їй потрібно для оборони, і те, що вона зможе обслуговувати. Євросоюз надає на ці цілі €1,5 млрд. Багато держав-членів здійснюють додаткові поставки, – пояснила фон дер Ляєн.

Водночас вона не виключила, що в найгіршому випадку війна в Україні може тривати упродовж місяців або й років.