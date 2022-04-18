Якщо Путіна не зупинять, Україна може стати наступною Сирією – сенатор США

Якщо цивілізований світ не зупинить Росію у її злочинних діях, то Україна може стати “наступною Сирією”.

Про це в інтерв’ю американському телеканалу CBS News заявив сенатор-демократ Кріс Кунс. Він зауважив, що втручання НАТО і західних країн було недостатнім.

– Я глибоко стурбований тим, що далі відбудеться те, що ми побачимо, як Україна перетвориться на Сирію, – сказав Кріс Кунс.

“I deeply worry that what’s going to happen next is that we will see Ukraine turn into Syria,” Sen. Chris Coons tells @margbrennan while urging Americans not to turn away from the war in Ukraine. pic.twitter.com/MGmVvJyZqD — Face The Nation (@FaceTheNation) April 17, 2022

Сенатор Кріс Кунс також додав, що за понад 50 днів війни Путін “показав нам, яким жорстоким він може бути”, і йому було дозволено “просто продовжувати вбивати мирних жителів, здійснювати військові злочини по всій Україні”.

– Американський народ не може відвернутися від цієї трагедії в Україні… Я думаю, що історія ХХІ століття показує, що Путін зупиниться тільки тоді, коли ми зупинимо його, – запевнив Кріс Кунс.

Нагадаємо, 16 квітня свою підтримку Україні висловив колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Зокрема, він висловив підтримку президенту Володимиру Зеленському, який 6 квітня жорстко звернувся до Ради Безпеки ООН.

Болтон констатував, що політичні інститути ООН докорінно зруйновані, і її неспроможність вирішити конфлікт стала очевидною після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.