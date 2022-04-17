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ЄС додатково виділить €50 млн на гуманітарну допомогу для українців

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
ЄС додатково виділить €50 млн на гуманітарну допомогу для українців

Європейський Союз виділить додаткові €50 млн на гуманітарну допомогу для підтримки українців, які цього потребують.

Про це повідомляє Управління гуманітарними проектами ЄС.

– ЄС виділяє ще €50 млн у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки українців. Це нове фінансування забезпечить надання послуг екстреної медичної допомоги, безпечної питної води, притулків, грошової допомоги, підтримки у боротьбі з ґендерним насильством, – пояснили в управлінні.

Зі свого боку очільник представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас уточнив, що новий пакет допомоги від ЄС буде спрямований на те, щоб задовольнити найгостріші гуманітарні потреби.

Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв, що Україна отримала майже $924 млн благодійної допомоги від громадян і корпорацій із різних куточків світу.

Найбільше коштів надійшло від благодійників із Великої Британії (47%), Нідерландів (майже 18%), Чехії (11%) та США (майже 8%).

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