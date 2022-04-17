ЄС додатково виділить €50 млн на гуманітарну допомогу для українців

Європейський Союз виділить додаткові €50 млн на гуманітарну допомогу для підтримки українців, які цього потребують.

Про це повідомляє Управління гуманітарними проектами ЄС.

– ЄС виділяє ще €50 млн у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки українців. Це нове фінансування забезпечить надання послуг екстреної медичної допомоги, безпечної питної води, притулків, грошової допомоги, підтримки у боротьбі з ґендерним насильством, – пояснили в управлінні.

The EU is allocating a further €50 million in humanitarian aid to support Ukrainians in need. This new funding will provide: ???? emergency medical services

???? safe drinking water

???? shelter

???? cash assistance

???? support against gender-based violence ???? https://t.co/izChAf7c7Y pic.twitter.com/HWVOYzPab5 — EU Civil Protection & Humanitarian Aid ???????? (@eu_echo) April 17, 2022

Зі свого боку очільник представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас уточнив, що новий пакет допомоги від ЄС буде спрямований на те, щоб задовольнити найгостріші гуманітарні потреби.

This new EU funding of 50 million Euro will address the most pressing humanitarian needs by providing emergency medical services, access to safe drinking water and hygiene, shelter and protection, cash assistance, and support against gender-based violence. https://t.co/cx0fRLx4JP — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) April 17, 2022

Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв, що Україна отримала майже $924 млн благодійної допомоги від громадян і корпорацій із різних куточків світу.

Найбільше коштів надійшло від благодійників із Великої Британії (47%), Нідерландів (майже 18%), Чехії (11%) та США (майже 8%).