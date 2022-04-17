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Захід розробляє стратегію тривалої ізоляції Росії – WP

Ілля Нежигай редактор стрічки
Кремль

Майже через два місяці після повномасштабного вторгнення РФ на територію України адміністрація президента США та її європейські союзники почали планувати зовсім інший світ, у якому вони більше не намагаються співіснувати та співпрацювати з Росією, а активно прагнуть ізолювати та послабити її як питання довгострокової стратегії.

Як пише Washington Post, союзники в НАТО та Європейському союзі, у Держдепартаменті США, Пентагоні та інших союзних міністерствах розробляються плани щодо закріплення нової політики ізоляції Росії практично за всіма аспектами позиції Заходу щодо Москви: від оборони та фінансової торгівлі, до міжнародної дипломатії.

Обурення насамперед спрямоване на самого Володимира Путіна, який, за словами президента США Джо Байдена, “не може залишатися при владі”.

Згідно з інформацією видання, Пентагон змінив свою стратегію національної оборони США, де на чільне місце ставиться “виклики, створені Росією в Європі”, а тільки після цього – Китай. Раніше Сполучені Штати розглядали КНР як основну стратегічну загрозу.

Документ стратегічної концепції НАТО з 2010 року, коли вона прагнула “справжнього стратегічного партнерства” з Росією, буде представлений на саміті альянсу в червні цього року.

– Змістовий діалог, якого ми прагнули раніше, не є варіантом для Росії, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції на початку місяця.

У свою чергу Євросоюз розробляє плани щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв – нафти та газу, плануючи до кінця року знизити імпорт цих ресурсів на дві третини.

Країни Заходу стали частіше оголошувати про значне збільшення оборонного бюджету, розраховане далекого майбутнього.

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Очікується, що Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО до червневого саміту в Мадриді, що стане значним зрушенням у балансі європейської безпеки, який також різко збільшить військову присутність альянсу поблизу Росії.

Минулого тижня Генеральна Асамблея ООН проголосувала за призупинення членства Росії у Раді ООН з прав людини, а давно назріваючий рух за перегляд членства та повноважень Ради Безпеки, де Росія вільно користується правом вето, набула нового імпульсу.

Але довгострокова стратегія розробляється навіть у той час, коли союзники вирішують проблему безпосередньої кризи, посилюючи санкції проти Москви, допомагаючи зброєю Україні та розміщуючи десятки тисяч своїх власних військ на східному кордоні НАТО.

Багато з цих та інших заходів, як очікується, залишаться на постійній основі, згідно з заявами лідерів країн та бесід із вісьмома високопоставленими американськими та іноземними чиновниками, пише видання.

– Зрештою, ми хочемо бачити вільну та незалежну Україну, ослаблену та ізольовану Росію та сильніший, більш єдиний, рішучіший Захід, – сказав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Не всі виступають за довгострокову ізоляцію Москви. У Франції, де президент Еммануель Макрон бере участь у дивовижно тісній гонці за переобрання з кандидатурою Марін Ле Пен, що набирає сили, вона закликала до примирення між НАТО і Росією і підтвердила обіцянку вивести Францію з інтегрованого командування альянсу. І в Німеччині лунають голоси на користь того, щоб тримати двері відчиненими для діалогу з Кремлем, щоб сприяти можливому зближенню.

У США це питання – одне з небагатьох, у якому президент Байден має сильну двопартійну підтримку. Підтримка жорсткої лінії щодо Росії, схоже, також згладила зневагу республіканців до НАТО, що є відмінністю адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа, оскільки члени альянсу від Вашингтона до західного кордону Росії наполягають на тому, що необхідність і реальність спільної позиції зараз висока як ніколи .

Високопоставлений європейський чиновник сказав, що “єдиний урок, який ми робимо з російської агресії, яку багато хто вважав за неможливе, полягає в тому, що ось країна, яка готова зробити щось таке, що жодні гарантії безпеки або навіть правдоподібні очікування [не можуть забезпечити], що це може повторитися”.

– Ми думали, що взаємне стримування, взаємопов’язаність сприятимуть стабільності, бо маємо взаємні інтереси. Тепер ми побачили, що це не так. Росія була сильно пов’язана з Європою, глобалізованою країною… Взаємозалежність, як ми тепер переконалися, може спричинити серйозні ризики, якщо країна досить безжальна… Ми повинні адаптуватися до ситуації, яка є абсолютно новою, – сказав чиновник.

Декілька європейських політиків заявили, що їхні нинішні розрахунки визначаються двома основними факторами.

Перший – це очікування на те, що будь-яке перемир’я в Україні, швидше за все, буде тимчасовим. Навіть якщо президент РФ погодиться на якийсь час скласти зброю, багато європейців вважають, що він прагнутиме перегрупуватися, відновити російські збройні сили і знову напасти, як тільки почуватиметься готовим.

Друга причина – глибокий жах перед звірствами російських військових щодо мирного населення, які стали відомі після того, як їхні війська відступили з Київської області. Багато хто вважає, що Володимиру Путіну, можливо, доведеться постати перед міжнародним трибуналом зі звинуваченнями у військових злочинах.

Все це означає, що багато європейців вважають, що їхній континент буде нестабільним і небезпечним доти, доки Володимир Путін перебуває в Кремлі. І якщо вони поки що не готові докласти активних зусиль щодо повалення його режиму, то там, як і в США, зростає підтримка ідеї назавжди відрізати його від країни.

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Джерело: The Washington Post

Фото: Unsplash

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