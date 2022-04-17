Майже через два місяці після повномасштабного вторгнення РФ на територію України адміністрація президента США та її європейські союзники почали планувати зовсім інший світ, у якому вони більше не намагаються співіснувати та співпрацювати з Росією, а активно прагнуть ізолювати та послабити її як питання довгострокової стратегії.

Як пише Washington Post, союзники в НАТО та Європейському союзі, у Держдепартаменті США, Пентагоні та інших союзних міністерствах розробляються плани щодо закріплення нової політики ізоляції Росії практично за всіма аспектами позиції Заходу щодо Москви: від оборони та фінансової торгівлі, до міжнародної дипломатії.

Обурення насамперед спрямоване на самого Володимира Путіна, який, за словами президента США Джо Байдена, “не може залишатися при владі”.

Згідно з інформацією видання, Пентагон змінив свою стратегію національної оборони США, де на чільне місце ставиться “виклики, створені Росією в Європі”, а тільки після цього – Китай. Раніше Сполучені Штати розглядали КНР як основну стратегічну загрозу.

Документ стратегічної концепції НАТО з 2010 року, коли вона прагнула “справжнього стратегічного партнерства” з Росією, буде представлений на саміті альянсу в червні цього року.

– Змістовий діалог, якого ми прагнули раніше, не є варіантом для Росії, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції на початку місяця.

У свою чергу Євросоюз розробляє плани щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв – нафти та газу, плануючи до кінця року знизити імпорт цих ресурсів на дві третини.

Країни Заходу стали частіше оголошувати про значне збільшення оборонного бюджету, розраховане далекого майбутнього.

Очікується, що Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО до червневого саміту в Мадриді, що стане значним зрушенням у балансі європейської безпеки, який також різко збільшить військову присутність альянсу поблизу Росії.

Минулого тижня Генеральна Асамблея ООН проголосувала за призупинення членства Росії у Раді ООН з прав людини, а давно назріваючий рух за перегляд членства та повноважень Ради Безпеки, де Росія вільно користується правом вето, набула нового імпульсу.

Але довгострокова стратегія розробляється навіть у той час, коли союзники вирішують проблему безпосередньої кризи, посилюючи санкції проти Москви, допомагаючи зброєю Україні та розміщуючи десятки тисяч своїх власних військ на східному кордоні НАТО.

Багато з цих та інших заходів, як очікується, залишаться на постійній основі, згідно з заявами лідерів країн та бесід із вісьмома високопоставленими американськими та іноземними чиновниками, пише видання.

– Зрештою, ми хочемо бачити вільну та незалежну Україну, ослаблену та ізольовану Росію та сильніший, більш єдиний, рішучіший Захід, – сказав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Не всі виступають за довгострокову ізоляцію Москви. У Франції, де президент Еммануель Макрон бере участь у дивовижно тісній гонці за переобрання з кандидатурою Марін Ле Пен, що набирає сили, вона закликала до примирення між НАТО і Росією і підтвердила обіцянку вивести Францію з інтегрованого командування альянсу. І в Німеччині лунають голоси на користь того, щоб тримати двері відчиненими для діалогу з Кремлем, щоб сприяти можливому зближенню.

У США це питання – одне з небагатьох, у якому президент Байден має сильну двопартійну підтримку. Підтримка жорсткої лінії щодо Росії, схоже, також згладила зневагу республіканців до НАТО, що є відмінністю адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа, оскільки члени альянсу від Вашингтона до західного кордону Росії наполягають на тому, що необхідність і реальність спільної позиції зараз висока як ніколи .

Високопоставлений європейський чиновник сказав, що “єдиний урок, який ми робимо з російської агресії, яку багато хто вважав за неможливе, полягає в тому, що ось країна, яка готова зробити щось таке, що жодні гарантії безпеки або навіть правдоподібні очікування [не можуть забезпечити], що це може повторитися”.

– Ми думали, що взаємне стримування, взаємопов’язаність сприятимуть стабільності, бо маємо взаємні інтереси. Тепер ми побачили, що це не так. Росія була сильно пов’язана з Європою, глобалізованою країною… Взаємозалежність, як ми тепер переконалися, може спричинити серйозні ризики, якщо країна досить безжальна… Ми повинні адаптуватися до ситуації, яка є абсолютно новою, – сказав чиновник.

Декілька європейських політиків заявили, що їхні нинішні розрахунки визначаються двома основними факторами.

Перший – це очікування на те, що будь-яке перемир’я в Україні, швидше за все, буде тимчасовим. Навіть якщо президент РФ погодиться на якийсь час скласти зброю, багато європейців вважають, що він прагнутиме перегрупуватися, відновити російські збройні сили і знову напасти, як тільки почуватиметься готовим.

Друга причина – глибокий жах перед звірствами російських військових щодо мирного населення, які стали відомі після того, як їхні війська відступили з Київської області. Багато хто вважає, що Володимиру Путіну, можливо, доведеться постати перед міжнародним трибуналом зі звинуваченнями у військових злочинах.

Все це означає, що багато європейців вважають, що їхній континент буде нестабільним і небезпечним доти, доки Володимир Путін перебуває в Кремлі. І якщо вони поки що не готові докласти активних зусиль щодо повалення його режиму, то там, як і в США, зростає підтримка ідеї назавжди відрізати його від країни.