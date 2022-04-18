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Купують антени та встановлюють VPN: чому естонці прагнуть слухати пропаганду РФ

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Естонія

Важко з’ясувати, що сьогодні відбувається всередині РФ, оскільки її напад на територію Україну стає дедалі лютішим.

За словами міжнародного кореспондента CNN Скотта Макліна люди, які шукають новини про ситуацію у Росії, найчастіше, це мешканці сусідньої Естонію.

Естонія, країна з населенням 1,3 млн людей, яка з початку повномасштабної війни в Україні прийняла близько 30 тис. українських біженців.

Як і Україна, вона також була у складі Радянського Союзу та досі має численне російськомовне населення.

За словами Макліна, Естонія має цілком обґрунтований страх перед російською агресією.

Більшість естонців етнічно росіяни, особливо в містах, розташованих біля річки Нарва, яка відділяє країну від Росії. Більшість літніх людей, які проживають у цьому регіоні, погано володіють естонською, спілкуючись виключно російською.

– Через відсутність великої кількості російськомовних ЗМІ в Естонії, Російські державні ЗМІ все одно намагалися заповнити цю порожнечу, даючи людям, різними способами, постійну дозу кремлівської пропаганди, – каже Маклін.

Але починаються з 24 лютого і це джерело було відрізано. Після повномасштабного нападу РФ на Україну, Естонія заблокувала більшість російських новин і телеканалів.

– Багато людей в Естонії почали купувати якісь системи, щоб спіймати російські канали, — каже голова міської ради Нарви Володимир Заворонков.

Заворонком додав, що хтось купує антени в магазинах електроніки, а хтось використовує VPN, аби зловити російські хвилі.

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Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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