Майже одноголосно: парламент Італії підтримав поставки зброї в Україну

Депутати парламенту Італії підтримали ініціативу про постачання зброї в Україну та посилення санкцій проти Росії.

Про це в одному з інтерв’ю заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі. Він додав, що підтримка України в італійському парламенті була “практично одноголосною”.

– Рішення про відправку зброї було прийнято в парламенті практично одноголосно… санкції необхідні для ослаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям безпосередньо, що ми і робимо. Не зробити цього було б рівносильно тому, щоб сказати їм: здавайтеся, приймайте рабство і підпорядкування – це суперечить нашим європейським цінностям солідарності. Замість цього ми хочемо дозволити українцям захищати себе, – сказав Маріо Драгі.

Опір України у війні з РФ прем’єр Італії назвав героїчним. Також він повідомив, що Європейська комісія і всі союзники переконані в ефективності санкцій проти РФ.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі мав розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. За результатами телефонної бесіди він заявив, що діалог з Росією “марний”.

Так, на заклики обговорити мир з президентом України Володимиром Зеленським Путін йому відповів, що “час для цього ще не настав”.

Джерело: Corriere