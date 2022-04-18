У Стамбулі (Туреччина) вранці 18 квітня стався потужний вибух. Офіційно про причини вибуху та постраждалих поки що нічого не повідомляють.

За інформацією ЗМІ, вибух стався в районі Шишлі, який розташований на європейській стороні Босфору поряд з районами Бейоглу та Бешикташем.

Точна причина вибуху ще не відома, але турецькі ЗМІ пишуть, що він міг статися через те, що у підземному приміщенні з електрокабелями виникло загоряння з сильним задимленням.

– Близько 08.30 кришка люка відлетіла. Ми вже чули шум у будинку, я випадково підійшов до вікна і побачив, як вона злетіла у повітря. Після цього пішов дим, – розповів один із очевидців.

Рятувальники евакуювали жителів чотирьох будівель, що розташовані поруч. Електроенергію в районі вибуху відключили, причини загоряння з’ясовують.

Джерело: Haberturk