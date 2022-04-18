Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 54 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>362 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

У Стамбулі стався вибух: мешканців чотирьох будинків евакуювали

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Стамбулі стався вибух: мешканців чотирьох будинків евакуювали

У Стамбулі (Туреччина) вранці 18 квітня стався потужний вибух. Офіційно про причини вибуху та постраждалих поки що нічого не повідомляють.

За інформацією ЗМІ, вибух стався в районі Шишлі, який розташований на європейській стороні Босфору поряд з районами Бейоглу та Бешикташем.

Точна причина вибуху ще не відома, але турецькі ЗМІ пишуть, що він міг статися через те, що у підземному приміщенні з електрокабелями виникло загоряння з сильним задимленням.

– Близько 08.30 кришка люка відлетіла. Ми вже чули шум у будинку, я випадково підійшов до вікна і побачив, як вона злетіла у повітря. Після цього пішов дим, – розповів один із очевидців.

Рятувальники евакуювали жителів чотирьох будівель, що розташовані поруч. Електроенергію в районі вибуху відключили, причини загоряння зясовують.

Джерело: Haberturk

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка