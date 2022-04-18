Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів за доступністю подорожей

Компанія Henley & Partners опублікувала черговий індекс паспортів. Український закордонний паспорт у ньому піднявся на одну сходинку та тепер посідає 34-ту позицію зі 112.

Із українським закордонним паспортом можна без візи або з візою після прибуття потрапити до 143 країн світу.

В оновленому рейтингу, як і в попередньому, першу сходинку ділять Японія та Сінгапур. Власники паспортів цих двох азійських країн можуть подорожувати до 192 країн.

Другу сходинку посідають посідають Німеччина та Південна Корея, чиї громадяни можуть відвідати 190 країн без віз або з візою після прибуття. Трійку замикають Фінляндія, Італія, Люксембург та Іспанія (189 країн).

Остання сходинка (112) у рейтингу за Афганістаном – його громадяни можуть без попереднього оформлення візи відвідати лише 26 країн. До п’ятірки найгірших паспортів також входять Сирія, Ємен, Пакистан та Ірак.

Паспорт країни-агресорки Росії опустився на чотири позиції й перебуває тепер на 49-му місці з відкритими поїздками до 117 країн.

Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн та територій світу, ранжируючи їх за кількістю країн безвізового в’їзду.

Позиція у рейтингу залежить від кількості країн, куди громадяни можуть потрапити без попереднього оформлення віз або з візою після прибуття. Паспорти усіх розглянутих країн є біометричними.

У січні 2022 року український закордонний паспорт перебував на 35-й позиції зі 111 у міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.

Джерело: Henley&Partners