Про це повідомили джерела французького телеканалу BFMTV в Єлисейському палаці. Так, вони зустрінуться з очільниками Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі та Румунії.

Президент США Джо Байден та президент Франції Емануель Макрон 19 квітня скликають зустріч з главами деяких держав Європи, а також Канади. Лідери країн обговорять нову фазу війни РФ проти України.

Також будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Раніше президент Володимир Зеленський під час звернення заявив, що російська армія розпочала битву за Донбас, до якої довго готувалася.

Також він додав, що російські ракетні удари по Україні є стратегічним безглуздям і призведуть лише до ракетної самодемілітаризації РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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