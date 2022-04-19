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Франція не потребує російського газу – Макрон

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Франція не потребує російського газу – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна не потребує російського газу.

Крім того, Франція і надалі працюватиме над лобіюванням санкцій щодо газу з Росії.

– Європа залежить від російського газу, але Франція його не потребує, – сказав Макрон.

Він додав, що країна працює над закупівлями газу в інших країн.

Варто зауважити, що нині у Франції проходять президентські вибори. У другий тур вийшов чинний очільник країни Емманюель Макрон та Марін Ле Пен. Опонентка Макрона хоч і намагалася відхреститися від намірів дружби з Путіним, проте продовжує диктувати проросійські наративи. Зокрема, вона зазначила, що Європі потім варто потоваришувати з Росією, аби та не зблизилася з Китаєм.

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Джерело: France 5

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Фото: Depositphotos

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