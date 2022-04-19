Повномасштабна війна в Україні гальмує зростання світової економіки – МВФ

На тлі повномасштабної війни в Україні та подальших санкцій проти РФ Міжнародний валютний фонд знизив прогнозовані очікування щодо зростання світової економіки у 2022 та 2023 роках.

– Війна серйозно загальмує глобальне відновлення, сповільнюючи зростання та ще більше збільшуючи інфляцію, – йдеться у повідомленні МВФ.

Так, згідно з останніми прогнозами МВФ, протягом наступних років світова економіка зросте не більш як на 3,6%. Для порівняння, у минулому 2021 році цей показник дорівнював 6,1%.

Щодо прогнозів для економіки України, представники МВФ очікують скорочення на 35% у 2022 році, тоді як економіка Росії через санкційний вплив скоротиться не більш як на 8,5%

Зазначається, що наслідки війни в Україні відчують практично усі країни світу. В МВФ це пояснюють тим, що різке зростання цін на енергоносії та інші товари посилили проблеми з ланцюгом поставок.