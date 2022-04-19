Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 55 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>367 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 072 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Повномасштабна війна в Україні гальмує зростання світової економіки – МВФ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
МВФ

На тлі повномасштабної війни в Україні та подальших санкцій проти РФ Міжнародний валютний фонд знизив прогнозовані очікування щодо зростання світової економіки у 2022 та 2023 роках.

– Війна серйозно загальмує глобальне відновлення, сповільнюючи зростання та ще більше збільшуючи інфляцію, – йдеться у повідомленні МВФ.

Так, згідно з останніми прогнозами МВФ, протягом наступних років світова економіка зросте не більш як на 3,6%. Для порівняння, у минулому 2021 році цей показник дорівнював 6,1%.

Щодо прогнозів для економіки України, представники МВФ очікують скорочення на 35% у 2022 році, тоді як економіка Росії через санкційний вплив скоротиться не більш як на 8,5%

Зазначається, що наслідки війни в Україні відчують практично усі країни світу. В МВФ це пояснюють тим, що різке зростання цін на енергоносії та інші товари посилили проблеми з ланцюгом поставок.

Читайте
У МВФ прогнозують падіння світової економіки через війну в Україні

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка