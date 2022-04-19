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Росія проводить “компанію терору” проти українського народу – Держдеп США

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
буча

Напади російських загарбників на міста України свідчать про “компанію терору”.

Про це повідомив представник Державного департаменту США Нед Прайс. Він прокоментував питання про недавні обстріли російськими окупантами українського Львову.

За словами Прайса, напади Росії на Україну в останні дні ще раз демонструють, що країна “проводить кампанію терору” проти народу України.

– Річ у тому, що Росія, більше, ніж просто початок вторгнення, більше, ніж просто початок війни, проводить кампанію жорстокості, кампанію підлої агресії проти народу України. З точки зору ударів по Львову, з точки зору боїв на околицях Києва, або того, що ми бачили в таких містах, як Маріуполь, Харків, Буча, це свідчить про кампанію терору, яку росіяни ведуть проти народу України, – сказав Прайс.

Він також зазначив, що раніше Пентагон заявив, що російські удари в останні дні були націлені на військові об’єкти.

Крім того, Держдеп США розгляне можливість визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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Джерело: The Guardian

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