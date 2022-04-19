США планують відновити роботу посольства в Києві, але термінів поки немає – Білий дім

У США у майбутньому розраховують відновити роботу свого дипломатичного представництва в Києві.

Про це повідомила речниця Білого дому Дженніфер Псакі під час брифінгу.

– Безумовно, це наша мета, відкрити його (посольство у Києві, – Ред.), – зазначила вона.

Псакі зазначила, що США оцінюють обстановку в галузі безпеки, і що фінальне рішення щодо кількості співробітників та того, які це будуть співробітники, прийматиме Держдепартамент США.

– Але очевидно, що мати дипломатичну присутність на місці – це важливо, – додала вона.

Водночас Псакі не стала оцінювати, коли посольство США може відновити роботу в Києві.

The U.S. is considering more sanctions on Russia, as existing sanctions begin to impact “real sectors” of its economy, Psaki says https://t.co/ajHgIN3bOW pic.twitter.com/UTfArGCjHB — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 18, 2022

Крім того, речниця підтвердила, що президент США Джо Байден не планує приїжджати до України після коментарів президента України Володимира Зеленського, який закликав його це зробити.

Вона додала, що навіть якщо США плануватимуть поїздку когось з представників до України, з міркувань безпеки, жодних подробиць попередньо не оголошуватиметься.