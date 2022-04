США планують відновити роботу посольства в Києві, але термінів поки немає – Білий дім

У США у майбутньому розраховують відновити роботу свого дипломатичного представництва в Києві.

Про це повідомила речниця Білого дому Дженніфер Псакі під час брифінгу.

Псакі зазначила, що США оцінюють обстановку в галузі безпеки, і що фінальне рішення щодо кількості співробітників та того, які це будуть співробітники, прийматиме Держдепартамент США.

Водночас Псакі не стала оцінювати, коли посольство США може відновити роботу в Києві.

