США та Естонія: хто надає найбільшу підтримку Україні у воєнний час

Сполучені Штати Америки надають найбільшу підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Станом на 27 березня, США виділили нашій державі близько €7,6 млрд після початку війни.

Про це свідчать дані Ukraine Support Tracker – нової бази даних державної підтримки України, створеної дослідниками Кільського інституту світової економіки.

Фахівці систематично відстежують масштаби допомоги, яку уряди західних країни обіцяли Україні після масштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Вона охоплює військову, фінансову та гуманітарну підтримку, яка є загальновідомою.

– Лише США дають значно більше, ніж весь ЄС, у безпосередній близькості від якого точиться війна. Ми не можемо надати повну картину, тому що військова допомога Україні не завжди є прозорою. Але ми зробили все можливе, щоб ретельно перерахувати та кількісно оцінити всі заходи підтримки, які стали загальновідомими, – зазначив науковий директор Кільського інституту та провідний автор програми Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.

Усі країни ЄС разом виділили €2,9 млрд, додатково €1,4 млрд надійшло від установ ЄС та €2 млрд від Європейського інвестиційного банку. Велика Британія, Канада та Японія пообіцяли надати загальну допомогу на €1 млрд.

Метою дослідників є регулярне оновлення та безперервне вдосконалення програми підтримки України. Найбільшу економічну допомогу нашій державі надає Естонія, Польща та Литва.

– Але Велика Британія також виділяється як прихильник України, як в абсолютному вираженні, так і щодо економічного виробництва, – сказав Требеш.

Якщо говорити про економічну допомогу, то тут США посідають 6 місце, а Німеччина – 12 місце (не враховуючи допомоги, наданої опосередковано через Європейський Союз).

Джерело: Kiel Institute for the World Economy