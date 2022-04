Українці відбивають численні спроби наступу військ РФ – Міноборони Британії

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що українські бійці відбивають атаки російських військ. Також в оборонному відомстві назвали низку причин, чому Росії не варто сподіватися на успіх у війні з Україною.

Зокрема, російські війська не можуть протистояти стійкості високомотивованих українських збройних сил.

– На здатність Росії прогресувати, як і раніше, впливають екологічні, логістичні та технічні проблеми, з якими вони стикалися досі, у поєднанні зі стійкістю вмотивованих українських збройних сил, – заявили в британському оборонному відомстві.

Там вказали на нездатність РФ придушити опір у Маріуполі. В результаті російські війська вдаються до таких атак, через які гине мирне населення.

– Нездатність Росії придушити опір у Маріуполі та їх невибіркові напади, що завдали шкоди місцевому цивільному населенню, свідчать про те, що вони, як і раніше, не можуть досягти своїх цілей так швидко, як їм хотілося б, – підсумували в Міноборони Британії.

(2/4) Russian shelling and strikes on the Donbas line of control continue to increase, with the Ukrainians repelling numerous attempted advances by Russian forces.

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 19, 2022