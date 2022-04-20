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Українці відбивають численні спроби наступу військ РФ – Міноборони Британії

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Українці відбивають численні спроби наступу військ РФ – Міноборони Британії

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що українські бійці відбивають атаки російських військ. Також в оборонному відомстві назвали низку причин, чому Росії не варто сподіватися на успіх у війні з Україною.

– Російські обстріли та удари по лінії контролю над Донбасом продовжують наростати, водночас українці відбивають численні спроби наступу російських військ, – зазначили у Міноборони Британії.

Зокрема, російські війська не можуть протистояти стійкості високомотивованих українських збройних сил.

– На здатність Росії прогресувати, як і раніше, впливають екологічні, логістичні та технічні проблеми, з якими вони стикалися досі, у поєднанні зі стійкістю вмотивованих українських збройних сил, – заявили в британському оборонному відомстві.

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Там вказали на нездатність РФ придушити опір у Маріуполі. В результаті російські війська вдаються до таких атак, через які гине мирне населення.

– Нездатність Росії придушити опір у Маріуполі та їх невибіркові напади, що завдали шкоди місцевому цивільному населенню, свідчать про те, що вони, як і раніше, не можуть досягти своїх цілей так швидко, як їм хотілося б, – підсумували в Міноборони Британії.

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Фото: Depositphotos

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