Президент США Джо Байден заявив журналістам, що він не впевнений, чи поїде в Україну.

На запитання журналістам, чи відвідає він Україну найближчим часом, Байден відповів, що не знає.

– Я був в Україні багато разів, але останнім часом – ні. Більше того, я єдиний двічі виступав перед Верховною Радою України, – сказав Байден.

Раніше Білий дім заявляв, що поїздка президента в Україну поки не планується з міркувань безпеки.

– Якщо хтось і поїде, ми б все одно не розголошували цю інформацію у публічному просторі з міркувань безпеки, — наголосила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Раніше Байден заявив, що все ще працює зі своєю командою, аби визначити, чи варто відправити високопоставленого члена своєї адміністрації в Україну.