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Факти / Світ / Світові новини

Байден дав неоднозначну відповідь на запитання про свій приїзд до України

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив журналістам, що він не впевнений, чи поїде в Україну.

На запитання журналістам, чи відвідає він Україну найближчим часом, Байден відповів, що не знає.

– Я був в Україні багато разів, але останнім часом – ні. Більше того, я єдиний двічі виступав перед Верховною Радою України,  – сказав Байден.

Раніше Білий дім заявляв, що поїздка президента в Україну поки не планується з міркувань безпеки.

– Якщо хтось і поїде, ми б все одно не розголошували цю інформацію у публічному просторі з міркувань безпеки, — наголосила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Раніше Байден заявив, що все ще працює зі своєю командою, аби визначити, чи варто відправити високопоставленого члена своєї адміністрації в Україну.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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