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Факти / Світ / Світові новини

Для підтримки функціонування економіки Україні потрібно $5 млрд на місяць – Георгієва

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
крісталіна георгієва

Міністерство фінансів України підрахувало, що для підтримки функціонування економіки потрібно $5 млрд на місяць.

Про це повідомила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

– Ми дуже тісно співпрацюємо з Міністерством фінансів України щодо збереження функціонування економіки України протягом наступних трьох місяців. У міністерстві підрахували суму в $5 млрд на місяць, – сказала Георгієва.

Виступаючи на зустрічі МВФ зі Світовим банком, Георгієва зазначила, що існує певна невизначеність щодо цієї суми, але навряд чи вона виходить за межі фінансових потреб країни.

Георгієва додала, що МВФ працює зі своїми партнерами, щоб мобілізувати таку підтримку.

Директор-розпорядник МВФ також зазначила, що вони вже обговорюють подальший пакет підтримки з Україною, і підкреслила, що ця невизначеність не повинна перешкоджати їм розпочати роботу над новим пакетом.

Очікується, що Георгієва та президент Світового банку Девід Малпасс найближчим часом зустрінуться з прем’єр-міністром і міністром фінансів України, аби обговорити подальшу допомогу.

Відповідаючи на запитання, чи є $5 млрд на місяць твердим зобов’язанням фонду, Георгієва відповіла, що вони збираються обговорити це з партнерами.

Коли мова йшла про фінансову підтримку, Георгієва сказала, що було б нерозумно вносити новий пакет, поки військові дії ще тривають на території України.

За її словами, несправедливо очікувати від української влади розробки та впровадження подальшого пакету реформ у цьому напрямку.

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Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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